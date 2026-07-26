Date: Kendall Jenner und Jacob besuchen ein Country-Konzert

Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (29) haben sich gemeinsam ein Konzert des Countrystars Chris Stapleton (48) gegönnt. Am Freitag besuchten die beiden die Show in George im US-Bundesstaat Washington – und hielten sich dabei im Hintergrund auf. Ein TikTok-Video zeigt das Paar in einem abgesperrten VIP-Bereich neben der Bühne: Kendall nippt entspannt an ihrem Drink, während Jacob sich zu ihr hinüberbeugt. Fans, die das Duo dort entdeckten, reagierten hörbar überrascht – im Clip ist im Hintergrund deutlich ein ungläubiges "No f*cking way" zu hören.

Das Konzert war längst nicht ihr einziger gemeinsamer Ausflug in letzter Zeit. Über das Wochenende um den 4. Juli verbrachten Kendall und Jacob Zeit mit Justin Bieber (32) und seiner Frau Hailey Bieber (29) in Idaho, wo die vier auf einem See eine entspannte Bootstour unternahmen – bei Sonne und frischer Luft. Schon zuvor waren die beiden mit Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) in Los Angeles unterwegs gewesen. Außerdem standen in den vergangenen Wochen ein Stranddate auf Hawaii und ein kulinarischer Ausflug durch die Straßen von Tokio auf dem Programm. Zuletzt reisten die beiden sogar nach Australien, Jacobs Heimatland, wo sie im australischen Winter gemeinsam mit seinem Hund Layla spazieren gingen.

Über ihre angebliche Beziehung haben sich Kendall und Jacob bislang nicht öffentlich geäußert – ein Thema, das für beide keine Neuigkeit ist. Jacob erklärte bereits 2020 gegenüber dem Magazin Vanity Fair, wie er zur Liebe im Rampenlicht steht: "Man möchte, dass es aufrichtig und echt ist und all die Gefühle hat, die man in der Literatur der 1920er-Jahre liest. Aber wenn die Leute zuschauen und darüber reden, macht das die Sache ein wenig schwierig." Kendall teilte in der Vergangenheit einen ähnlichen Ansatz. Gegenüber Harper's Bazaar sagte sie 2023: "Ich liebe wirklich intensiv und ich liebe ohne Entschuldigung."

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Collage: Getty Images, Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi

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Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood im März 2026