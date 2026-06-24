Von wegen Karriereende: Travis Kelce macht Ansage

Trotz Spekulationen über ein mögliches Karriereende hat Travis Kelce (36) eine klare Ansage zu seiner Zukunft gemacht. Der Footballstar der Kansas City Chiefs stellte bei einem von ihm mitorganisierten Football-Event in Nashville unmissverständlich klar, dass er seine Karriere noch nicht beenden möchte, berichtet das Magazin People. Auf die Frage, was ihn dazu bewogen habe, für eine weitere Saison zurückzukehren, antwortete er im Rahmen des Podcasts "Bussin' With The Boys" gegenüber den Moderatoren Will Compton und Taylor Lewan mit entwaffnender Ehrlichkeit: "Oh, ich will nicht vor allen fluchen, aber ich liebe diesen Scheiß."

Mit seinen Aussagen bekräftigte Travis eine Entscheidung, die er bereits vor einigen Monaten getroffen hatte: Im März verlängerte er seinen Vertrag bei den Kansas City Chiefs um ein weiteres Jahr. Der Club begleitet ihn bereits seit Beginn seiner NFL-Karriere. Die Bühne für seine klare Ansage hätte dabei kaum passender sein können: Die sogenannte "Tight End University", die Travis 2021 gemeinsam mit George Kittle (32) und Greg Olsen ins Leben rief, gilt als wichtiger Treffpunkt für Spieler auf seiner Position. George war in Nashville ebenfalls mit dabei. Neben dem Trainingsevent wurde dort auch schon der Start in die Saison 2026 gefeiert.

Auch privat bekam Travis in Nashville Unterstützung. Laut People war seine Verlobte Taylor Swift (36) zum zweiten Mal bei einem Event der "Tight End University" an seiner Seite. Schon im vergangenen Jahr hatte Taylor die Veranstaltung unterstützt und bei einem Konzert im Brooklyn Bowl in Nashville sogar ihren Hit "Shake It Off" performt, wie The Tennessean berichtete. Abseits des Rasens ist Travis außerdem eng mit seiner Familie verbunden: Zusammen mit seinem Bruder Jason Kelce (38) betreibt er den Podcast "New Heights". Jason hat seine eigene NFL-Karriere bereits beendet, während Travis nun klargemacht hat, dass für ihn ans Aufhören aktuell offenbar nicht zu denken ist.

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Getty Images Travis Kelce, August 2025

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Getty Images Travis Kelce, November 2025

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Getty Images Travis Kelce, NFL-Star