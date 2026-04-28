Travis Kelce ohne die NFL? Seine Pläne nach Karriere-Ende

In einer neuen Episode seines Podcasts "New Heights" hat Travis Kelce (36) offen über seine Pläne nach dem Ende seiner NFL-Karriere gesprochen. Der Tight End der Kansas City Chiefs war dabei nicht allein: Sein Bruder Jason Kelce (38) sowie Troy Aikman (59), Mitglied der Pro Football Hall of Fame und ESPN-Kommentator, waren ebenfalls zu Gast. Aikman brachte dabei die Idee ins Spiel, Travis nach seinem Abschied aus dem Profifußball in die Welt des Sportjournalismus zu holen – genauer gesagt zu ESPN, wo er bereits mit Jason zusammenarbeitet.

Aikman, der beim Sender gemeinsam mit Jason die Sendung "Monday Night Football" kommentiert, schwärmte von dem Gedanken: "Wenn wir jetzt noch seinen Bruder... zum weltweiten Marktführer bringen, haben wir wirklich etwas!", sagte er, wie das People Magazin berichtet. Travis reagierte zunächst mit einem Witz darüber, ob er zu dem gepflegten Auftreten beim Sender passen würde – um dann lachend hinzuzufügen: "Ich mache nur Spaß. Das wäre ein verdammter Riesenspaß, Alter!" Aikman bestätigte grinsend: "So poliert ist es gar nicht." Travis erinnerte in diesem Zusammenhang schmunzelnd an eine Anekdote aus dem September 2024, als Jason bei seinem ersten Mal on Air ein Schimpfwort ins Mikrofon rief – und trotzdem noch seinen Job hat.

Bis es so weit ist, bleibt Travis aber noch dem Footballfeld treu. Nach dem Ablauf seines Vertrags mit den Chiefs im März unterzeichnete er einen neuen Einjahresvertrag über zehn Millionen Euro – es wird seine vierzehnte Saison in der NFL. Auf einem Video, das der Verein auf Instagram veröffentlichte, freute sich Travis sichtlich: "Chiefs Kingdom, auf geht's Baby, es ist offiziell! Ich freue mich für 2026 und darauf, wieder vor euch das Trikot der Chiefs zu tragen." Abseits des Spielfelds laufen derweil auch die Hochzeitsvorbereitungen mit seiner Verlobten Taylor Swift (36) auf Hochtouren.

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Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler, August 2025

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Lisa Lake/Getty Images for Prime Video, JC Olivera/Getty Images, Amy Sussman/Getty Images Jason Kelce, Travis Kelce und Taylor Swift

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025