Taylor-Swift-Gäste hielten Adam Sandler für einen Witz

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) gaben sich am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City das Jawort - vor rund 1.000 geladenen Gästen. Für eine der größten Überraschungen des Abends sorgte dabei ausgerechnet Adam Sandler (59): Der Komiker und Schauspieler trat als Trauredner an den Altar - und erntete zunächst schallendes Gelächter. Jonathan Thomas, CEO von American Century Investments und einer der Hochzeitsgäste, schilderte die Szene nun im Podcast "The Compound and Friends": "Er kam rein, alle lachten und dachten erst, es sei ein Witz."

Doch es war keiner. Adam hatte sich eigens für die Hochzeit seiner engen Freunde offiziell als Trauredner zertifizieren lassen. Laut Jonathan hielt der 59-Jährige eine 20- bis 30-minütige Rede, die zwischen humorvoll und sehr aufrichtig schwankte - und in der er auch sang. Besonders im Gedächtnis blieb dem Gast eine Abwandlung der klassischen Hochzeitsgelübde: Wo es sonst in Armut und Reichtum heißt, soll Adam gesagt haben: Darum müsst ihr euch keine Sorgen machen. Taylors Vermögen wird auf rund 1,8 Milliarden Euro geschätzt, Travis hat durch seine NFL-Karriere ebenfalls ein beträchtliches Vermögen angehäuft. Beide schrieben zudem ihre eigenen Gelübde, die laut Jonathan jeweils rund 30 Minuten dauerten - Travis soll dabei viele der anwesenden Football-Profis zum Weinen gebracht haben. Die Feier selbst war ein spektakuläres Ereignis: Taylor sang gemeinsam mit Paul McCartney (84) und Stevie Nicks (78) auf der Bühne, und zahlreiche weitere Stars aus dem Musikbusiness gesellten sich hinzu. Auf der Tanzfläche tummelte sich Jonathan zufolge unter anderem Brad Pitt (62) neben Cindy Crawford (60).

Neben all dem Glamour sorgten aber auch einige Momente für Gesprächsstoff. Lena Dunham (40) hielt beim Dinner eine Rede, die laut einem Insider von DailyMail bei den Gästen eine Mischung aus Schnappatmung und Lachen auslöste. Mit dem Spruch "American Football ist nichts anderes als Heteros, die Schwulenpornofilme nachspielen" sorgte sie für geteiltes Echo im Saal. Auch eine Verlosung, bei der das frisch vermählte Paar teure Designergeschenke wie Chanel-Taschen unter den Gästen verloste, sorgte für gemischte Reaktionen. Für das gesamte Hochzeitsevent soll das Paar rund 26 Millionen Euro ausgegeben haben.

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Emma McIntyre / Getty Images, Jamie McCarthy / Getty Images Collage: Taylor Swift und Adam Sandler

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Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

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Getty Images Lena Dunham bei einer Sondervorstellung von "Too Much" in London