Wegen Yeliz-Koc-Zoff? Jimis Freundin teilt kryptische Zeilen

Mitten im anhaltenden Streit zwischen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat nun dessen neue Freundin Diana Emirati eine auffällige Botschaft auf Instagram geteilt. Die ehemalige GNTM-Kandidatin postete ein Foto, das Jimi offenbar im Gang eines Hotels zeigt, vollgepackt mit Taschen und schrieb dazu auf Englisch: "Life is too short and too beautiful for chaos ... May we all find peace and the love we deserve." Auf Deutsch bedeutet das so viel wie: "Das Leben ist zu kurz und zu schön für Chaos ... Mögen wir alle den Frieden und die Liebe finden, die wir verdienen." Der Schauspieler teilte den Beitrag anschließend auch in seiner eigenen Story.

Ob es sich dabei um eine Lebensweisheit handelt oder um eine indirekte Reaktion auf den öffentlichen Zoff mit Yeliz, lassen die beiden offen. Jimi selbst hat sich bislang zu keinem der Vorwürfe seiner Ex-Freundin geäußert. Dafür meldete sich erst vor wenigen Tagen seine Mutter Natascha Ochsenknecht (61) zu Wort und nahm ihren Sohn in aller Deutlichkeit in Schutz. Im Zentrum des Streits stehen unter anderem offene Geldforderungen sowie der Vorwurf, dass sich Jimi zu selten bei seiner vierjährigen Tochter Snow (4) melde. Auch ein gemeinsam geplanter Hawaii-Urlaub ist inzwischen geplatzt.

Spannend ist vor allem: Dass Jimi überhaupt wieder vergeben sein soll, machte ausgerechnet Yeliz öffentlich. In einem langen Instagram-Statement hatte sie vor rund zwei Monaten behauptet, seit seiner neuen Beziehung würden Absprachen nicht mehr eingehalten werden. Termine seien kurzfristig abgesagt oder verschoben worden. Gleichzeitig, so Yeliz, fordere Jimi mehr Umgang und sogar das Sorgerecht für Snow. Für sie ein klarer Widerspruch: "Es geht nicht darum, wie viel Zeit man theoretisch bekommt, sondern wie verlässlich man für ein Kind da ist. Meine Tochter leidet sehr darunter. Sie fragt jeden Tag nach ihrem Papa, und es gibt Nächte, in denen sie nach ihm weint, weil er plötzlich wieder nicht da ist."

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2025

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Instagram / dianaemirati Jimi Blue Ochsenknecht, Juni 2026

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Instagram / dianaemirati Jimi Blue Ochsenknechts neue Freundin Diana, Juni 2025