Dubai-Umzug: Jimi Blue Ochsenknecht wehrt sich gegen Kritik

In der neuen Staffel der Doku-Serie Diese Ochsenknechts gewährt Jimi Blue Ochsenknecht (34) einen Blick in sein Leben in Dubai – und stellt sich dabei auch der Kritik an seinem Umzug in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ab diesem Sonntag zeigt RTL die fünfte Staffel erstmals im Free-TV, und bereits in der ersten Folge begleitet das Kamerateam den 34-Jährigen in seine Wahlheimat. Dort bezieht er klar Position: "Das ist mein Ding und mein Leben und ich möchte einfach, dass sich so wenig Leute wie möglich da einmischen." Das gelte auch für seine eigene Familie: "Das muss auch nicht jeder von meiner Familie mitbekommen. Die können davon halten, was sie wollen, aber ich bin da sehr, sehr glücklich."

In Dubai lebt Jimi in einer 280 Quadratmeter großen Villa in bester Lage – gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner Jan Kudrinski. Die Miete teilen sie unter sich auf: "50/50, also für jeden ungefähr 2400 Euro." Der Einzug läuft allerdings nicht ganz reibungslos. Die bestellten Möbel lassen auf sich warten, was Jimi mit einem gewissen Humor nimmt. "In Dubai ist zwar alles ziemlich modern und es funktioniert sehr vieles per Knopfdruck. Bloß wenn es dann um Lieferungen geht, da kann man sich dann nicht immer Hundert Prozent verlassen", erzählt er und räumt ein: "Da habe ich es mir einfacher vorgestellt."

Die räumliche Distanz zu seiner Tochter Snow und ihrer Mutter Yeliz Koc (32), die in Hannover leben, thematisiert Jimi ebenfalls offen. Snow kam im Jahr 2021 zur Welt. Die Beziehung zu Yeliz endete noch während der Schwangerschaft. "Der größte Vorteil für die Familie wäre natürlich, wenn ich mir ein Haus in Hannover miete", gibt Jimi zu – doch finanziell befinde er sich derzeit erst wieder "beim Aufbau". Deshalb sei es noch nicht der richtige Zeitpunkt, um sich vollständig um die Familie vor Ort zu kümmern.

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Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht in "Diese Ochsenknechts" 2026

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025