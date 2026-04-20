Jimi wieder vergeben? Yeliz Koc packt über ihn als Vater aus

Zwischen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) brodelt es wieder einmal gewaltig. Die Influencerin hat sich auf Instagram mit einem langen Statement zu Wort gemeldet und übt darin harte Kritik am Vater ihrer gemeinsamen Tochter. Jimi soll wieder in einer neuen Beziehung sein. Seither würden Absprachen nicht mehr eingehalten werden, Termine kurzfristig abgesagt oder verschoben. Gleichzeitig fordere er mehr Umgang und sogar das Sorgerecht für Snow (4). Für Yeliz ist das ein Widerspruch. "Es geht nicht darum, wie viel Zeit man theoretisch bekommt, sondern wie verlässlich man für ein Kind da ist. Meine Tochter leidet sehr darunter. Sie fragt jeden Tag nach ihrem Papa, und es gibt Nächte, in denen sie nach ihm weint, weil er plötzlich wieder nicht da ist. Genau davor hatte ich immer Angst und genau das ist jetzt eingetroffen", schreibt sie in ihrem Post.

In dem Statement beschreibt die Influencerin auch, wie viel Mühe sie sich gegeben hat, den Kontakt zwischen Jimi und der gemeinsamen Tochter zu ermöglichen. "Ich habe mein Leben oft nach seinen Möglichkeiten ausgerichtet, nicht umgekehrt, damit der Kontakt zwischen ihm und seiner Tochter stattfinden kann", erklärt sie. Er habe sogar regelmäßig bei ihr übernachtet, damit die Kleine ihren Vater konstant um sich habe. "Ich habe lange versucht, an das Gute zu glauben und habe ihm vertraut. Im Nachhinein fühlt es sich für mich so an, als wäre der Kontakt vor allem dann wichtig gewesen, als es ihm selbst genutzt hat. Und jetzt, wo sich sein Leben wieder verändert hat, rückt seine Tochter wieder in den Hintergrund", schreibt sie weiter. Zusätzlich zu dem Statement postete sie ein Foto, das Jimi mit einer anderen Frau zeigt – versehen mit dem Kommentar: "Herzlichen Glückwunsch. Eine Frau mit zwei Kindern, da vergisst man sein eigenes natürlich."

In ihrer Story betont Yeliz zudem, dass sie mit ihren Aussagen niemandem schaden wolle: "Ich teile das nicht, um jemanden anzugreifen, sondern um ehrlich zu sagen, was gerade passiert. Am Ende geht es nicht um uns Erwachsene, sondern um mein Kind." Jimi hat sich bisher nicht zu den Anschuldigungen geäußert und auch seine angebliche Beziehung nicht publik gemacht. Im Oktober 2021 wurden Yeliz und Jimi Eltern einer kleinen Tochter. Zum Zeitpunkt der Geburt waren die beiden allerdings schon getrennt.

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und eine unbekannte Frau, April 2026

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"