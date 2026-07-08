Jimi Blue Ochsenknechts Betrugsverfahren wird fortgesetzt

Jimi Blue Ochsenknecht (34) muss sich angeblich in Österreich erneut vor Gericht verantworten: Das Oberlandesgericht Innsbruck hat die frühere Einigung im Verfahren gegen den Schauspieler wohl gekippt und damit eine überraschende Wende im Fall des schweren Betrugs herbeigeführt. Nachdem das Landesgericht Innsbruck das Strafverfahren am 22. August 2025 noch per Diversion gegen eine Geldbuße von insgesamt 18.000 Euro beendet hatte, ist diese Lösung nun vom Tisch. Wie unter anderem Oe24 berichtet, gab das Oberlandesgericht der Beschwerde der Staatsanwaltschaft Innsbruck vollständig statt. Für Jimi Blue bedeutet das, dass er in Tirol wieder vor dem Landesgericht Innsbruck erscheinen muss. Ein neuer Termin für das Verfahren steht bislang noch nicht fest.

Im Zentrum des Falls steht eine offene Hotelrechnung aus Tirol. Ende 2021 hatte Jimi Blue im Vier-Sterne-Hotel "Sonne" in Kirchberg bei Kitzbühel gemeinsam mit mehreren Freunden seinen 30. Geburtstag gefeiert. Mehrere Tage lang sollen dort Après-Ski, Suiten und gehobenes Essen auf dem Programm gestanden haben. Bei der Abreise funktionierte seine Kreditkarte laut der Quelle jedoch nicht. Der Schauspieler soll daraufhin zugesichert haben, den offenen Betrag schnell zu überweisen. Dazu kam es aber offenbar nicht. Trotz Mahnungen, Angeboten zur Ratenzahlung und rechtskräftiger Zivilurteile sei über Jahre kein Geld geflossen. Der Hotelier erstattete schließlich Anzeige. Im Juni 2025 wurde Jimi Blue dann am Hamburger Flughafen festgenommen. Er kam erst nach 23 Tagen in Untersuchungshaft gegen Kaution wieder frei, nachdem die offene Summe von 13.827,30 Euro von dritter Seite beglichen worden war.

Mit der Entscheidung des Oberlandesgerichts ist der Fall nun wieder an seinem Ausgangspunkt angekommen. Gegen den Beschluss kann laut dem Magazin kein weiteres Rechtsmittel eingelegt werden. Damit muss das Verfahren am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt werden. Im schlimmsten Fall droht Jimi Blue bei einer Verurteilung wegen schweren Betrugs sogar eine Freiheitsstrafe. Der Schauspieler gehört zur bekannten Ochsenknecht-Familie und stand in den vergangenen Jahren nicht nur als Darsteller, sondern auch als Musiker und Realitystar in der Öffentlichkeit. Privat ist er Vater einer Tochter namens Snow Elanie Koc (4).

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