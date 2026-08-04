Das sagen Georg und Susi Listing zu Bills Hochzeitsausraster

Bill Kaulitz (36) sorgte mit seinem emotionalen Ausraster auf der Hochzeit von Tokio Hotel-Bandkollege Georg Listing (39) und dessen Frau Susi im September 2025 an der Côte d'Azur für Diskussionen. Der Grund für seine schlechte Laune: Seine geplante Begleitung hatte kurzfristig abgesagt. Der Streit, den Bill daraufhin mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) hatte und bei dem der Sänger sogar in Tränen ausbrach, wurde in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" festgehalten. Viele Zuschauer warfen Bill vor, sich an Georgs und Susis besonderem Tag in den Mittelpunkt gedrängt zu haben. Nun haben sich die Eheleute selbst zu dem Drama geäußert.

Gegenüber dem Magazin InStyle stellten Georg und Susi klar, dass sie von dem Zoff zwischen den Brüdern gar nichts mitbekommen haben. "Die Jungs haben das total von uns ferngehalten. Ich glaube, du hast Bill einmal in den Arm genommen, aber du dachtest einfach nur, er wäre emotional gewesen, weil er halt der Letzte ist, der noch nicht unter der Haube ist. Das müssen wir ganz dringend ändern. Aber ne, wir haben das gar nicht mitbekommen", betonte Georg, und Susi stimmte ihm zu. Der Bassist und seine Frau zeigen damit, dass das Drama rund um Bill ihren schönsten Tag nicht getrübt hat.

Bill selbst hatte sich zu dem Vorfall bereits im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" geäußert und eingeräumt, dramatisch und "over the top" gewesen zu sein. Dennoch bereut er sein Verhalten nicht. Dass der Streit bewusst in die Serie aufgenommen wurde, beschäftigt ihn jedoch auf einer anderen Ebene. Die teils heftigen Reaktionen von Zuschauern, die sogar Ferndiagnosen über ihn stellten, machten ihn nachdenklich: "Da fällt mir dann auf, wie krass es ist, sein Privatleben so zu öffnen." Es habe "viel Mut dazu" gehört, "so etwas reinzuschneiden".

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Imago Georg Listing und Susanne Listing, Juli 2026

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast, Berlin, 22.07.2026

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"