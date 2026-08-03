Podcast gelöscht? User spotten über Jannik Kontalis' Handeln

Kurz auftauchen, kräftig Staub aufwirbeln – und dann plötzlich offline gehen: Genau das scheint Jannik Kontalis (29) mit seinem Enthüllungspodcast über das Drama rund um die Kaulitz-Brüder zu passieren. Der Realitystar hatte einen kostenpflichtigen Podcast veröffentlicht, in dem er über seinen Konflikt mit Bill (36) und Tom Kaulitz (36) sprach. Für fünf Euro konnten Hörer seine Version der Geschichte anhören. Doch nun scheint der Link zum Podcast gelöscht worden zu sein – und das sorgt im Netz für Spott und Häme.

Unter einem Promiflash-Beitrag machen sich zahlreiche User über den Realitystar lustig. "Na da hat wohl jemand Post von den Kaulitz-Anwälten bekommen", schreibt ein Kommentator. Ein anderer spekuliert: "Was denkt er? Die machen ihn fertig und können ihn um Millionen verklagen." Wieder jemand anderes kommentiert trocken: "Schon witzig, dass er dachte, er hätte da was in der Hand. Die Kaulitz-Brüder sind rechtlich bombensicher abgesichert." Ob tatsächlich rechtliche Schritte seitens der Tokio Hotel-Bekanntheiten hinter dem Verschwinden des Podcasts stecken, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Aufgefallen war das Verschwinden der Podcast-Links zunächst Reality-Experte Sanijel Jakimowski, der auf TikTok darauf aufmerksam machte, dass plötzlich keine Links mehr zu dem Podcast auffindbar seien. Jannik selbst hat sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert, warum der Podcast nicht mehr zugänglich ist. Die User zeigen wenig Mitleid. "Er versucht alles, um relevant zu bleiben", heißt es in einem weiteren Kommentar unter dem Promiflash-Post. Und ein anderer fasst es knapp zusammen: "Hat sich wohl nicht rentiert."

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RTL Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer