Jannik Kontalis löscht offenbar Links zu Kaulitz-Enthüllung

Rätsel um den Enthüllungspodcast von Jannik Kontalis: Der Realitystar soll offenbar alle Links zu seinem viel beworbenen Podcast über die Kaulitz-Brüder gelöscht haben. Darauf aufmerksam gemacht hat Reality-Experte Sanijel Jakimowski auf TikTok, der sich wundert, warum die Links auf einmal verschwunden sind. "Oh oh, Leute … ich kann auch nichts mehr finden. Es gibt keine Links mehr zu dem Podcast", erklärte er in einem Video und fragte scherzhaft: "Hat Heidi heute etwa kein Foto für dich, sondern vielleicht eine Anzeige?" Ob hinter dem plötzlichen Verschwinden der Podcast-Links eine rechtliche Auseinandersetzung steckt, ist bislang nicht bekannt.

Sanijel spekuliert, dass Jannik womöglich zu weit gegangen sein könnte. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dort einfach zugesehen haben, wie er weiß ich was alles erzählt. Der wird bestimmt hier oder da etwas gesagt haben, das er vielleicht besser nicht hätte sagen sollen. Denn warum sind jetzt plötzlich alle Links verschwunden?", so der Reality-Experte weiter. Auch in den Kommentaren machen sich Fans Gedanken über mögliche rechtliche Konsequenzen für Jannik. So schrieb ein Nutzer: "Die haben mal im Podcast erzählt, dass fast jeder, mit dem die was zu tun haben, einen NDA unterschreiben musste. Wenn Jannik dagegen verstoßen hat, kann das echt problematisch für ihn werden." Ein anderer User stimmte zu: "Ich glaube auch, dass er sich mit den falschen angelegt hat. Mit Sicherheit musste er eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben."

Zumindest auf TikTok war zu diesem Zeitpunkt noch ein letzter Link zu dem Podcast auffindbar – die Fans fragten sich allerdings auch dort, wie lange dieser noch verfügbar bleiben würde. Rund um Bill (36) und Tom Kaulitz (36) ist es seit Jahren üblich, dass private Details hauptsächlich kontrolliert in eigenen Formaten wie dem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" oder in Dokus wie "Kaulitz & Kaulitz" auftauchen. Jannik stand zuletzt selbst im Fokus der Fangemeinde, nachdem er sein TikTok-Profilbild durch ein Foto von Tom ersetzt hatte und damit Spekulationen über Spannungen zwischen dem Realitystar und dem Musiker weiter befeuerte. Wie eng die Bekanntschaften im Hintergrund tatsächlich sind und welche Absprachen dort gelten, bleibt den Beteiligten vorbehalten.

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Imago Jannik Kontalis bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova, Köln, 14.01.2026

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Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Einslive Krone im Lokschuppen Bielefeld, 04.12.2025