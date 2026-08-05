Bella Italia: Bill Kaulitz genießt Sommerurlaub mit Mama

Sommer, Sonne und ganz viel Familienzeit: Bill Kaulitz (36) meldet sich aktuell mit Urlaubsschnappschüssen aus Rom – und an seiner Seite ist niemand Geringeres als Mama Simone Charlotte. Auf Instagram nimmt der Tokio Hotel-Sänger seine Community mit auf seine Sightseeing-Tour durch die Ewige Stadt und zeigt, wie die beiden gemeinsam "la dolce vita" genießen. Zwischen antiken Ruinen, engen Gassen und italienischem Flair werden Mutter und Sohn dabei selbst zum Hingucker: In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit liebevollen Nachrichten und Komplimenten für das Duo.

Die Reaktionen der Community lassen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Fans schwärmen in den Kommentaren von dem Mutter-Sohn-Duo und wünschen den beiden eine wunderbare Zeit. "Genieße deinen wohlverdienten Urlaub und die Zeit mit deiner Mama ... übrigens, ihr beide seht fantastisch aus", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert begeistert: "Liebe Grüße und genießt es so richtig, ihr zwei Hübschen! Die neue Frisur deiner Mama ist ja mega... Ganz viel Liebe an euch!" Besondere Freude herrscht auch bei den Fans, die zufällig vor Ort in der Ewigen Stadt sind. "Was für ein Glück für die Fans aus Rom", bringt es ein weiterer Kommentar auf den Punkt.

Abseits des sonnigen Familienurlaubs sorgte Bill zuletzt auch anderweitig für Gesprächsstoff. In der Netflix-Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" war in der dritten Staffel eine Flirt-Geschichte zu sehen, die im Nachhinein für einige Diskussionen sorgte – unter anderem meldete sich Realitystar Jannik Kontalis (30) öffentlich zu Wort, der in der Serie zu sehen war. Nun aber genießt der Sänger erst einmal seine Auszeit in Rom, ganz entspannt mit Mama Simone Charlotte an seiner Seite.

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seiner Mutter im Urlaub in Rom 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seiner Hündin Alfia, April 2026

Anzeige Anzeige

Imago Jannik Kontalis bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova, Köln, 14.01.2026