Emotional: Jenna Bush-Hager besucht altes Zuhause mit Kids

Was als spontaner Ausflug begann, wurde für Jenna Bush-Hager (44) zu einem emotionalen Erlebnis. Die TV-Moderatorin war kürzlich mit ihren Kindern unterwegs, als ihre älteste Tochter Mila sie bat, an ihrem alten Zuhause vorbeizufahren. Kaum angekommen, winkte plötzlich jemand aus dem Fenster des Hauses. Jenna stand vor einer Entscheidung: einfach weiterfahren oder anhalten. Obwohl Mila und ihre Schwester Poppy sich zunächst versteckten und ihre Mutter drängten, nicht anzuhalten, entschied sich Jenna doch dafür, das Auto zu parken. Die neue Bewohnerin entpuppte sich als ausgesprochen herzlich und lud die Gruppe kurzerhand ein, das Haus von innen zu besichtigen, wie Jenna in ihrer Show "Today With Jenna and Sheinelle" berichtete.

"Es war das Seltsamste. Wir sind durch unser altes Haus gegangen, in dem wir lange gelebt haben. Und ich schaute es an und fragte: 'Mädchen, erinnert ihr euch noch daran?'", erzählte sie über den unerwarteten Besuch. Das Haus hat für Jenna eine ganz besondere Bedeutung, denn es ist der Ort, an den sie ihr erstes Kind einst nach Hause brachte. Ihr Mann Henry Hager machte sich derweil bereits Sorgen, weil die Ausfahrt deutlich länger dauerte als geplant. "Henry fragte: 'Wo bist du? Du hast gesagt, du bist in fünf Minuten da'", zitierte Jenna ihren Mann lachend. Wo genau das Haus liegt, verriet sie nicht.

Jenna ist die Tochter von Ex-US-Präsident George W. Bush (79) und seiner Frau Laura Bush. Sie wuchs gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester in Texas auf, bevor die Familie von 2001 bis 2009 ins Weiße Haus zog. Heute ist Jenna als Moderatorin bei NBC bekannt und Mutter von drei Kindern. Zuletzt war sie auch hinter den Kulissen aktiv: In einer Episode der "The Kelly Clarkson Show" verriet sie, dass sie an der Produktion einer neuen Serie namens "Protection" beteiligt ist. Die Show lehne sich lose an ihre eigenen Erfahrungen mit dem Secret Service an.

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Theo Wargo/Getty Images George W. Bushs Tochter Jenna, 2019

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Instagram / jennabhager Jenna Bush Hager mit ihren Töchtern Poppy und Mila

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Getty Images Jenna Bush-Hager in New York