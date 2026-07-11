Jenna Bush-Hagers Streiche als Kind im Vizepräsidentenbüro

Als Jenna (44) Bush Hager und ihre Zwillingsschwester Barbara Pierce Bush (44) fünf Jahre alt waren, stifteten sie gemeinsam gehörig Unruhe – und das auf einem ganz besonderen Telefon. In der aktuellen Ausgabe der Sendung "Today with Jenna & Sheinelle" plauderte Jenna jetzt aus, wie die beiden Mädchen immer wieder im Büro des Vizepräsidenten anriefen und Streiche spielten. Am anderen Ende der Leitung: ihr Großvater George H. W. Bush (†94), der damals unter Ronald Reagan (†93) das Amt des Vizepräsidenten bekleidete. "Barbara und ich, wir waren 5, und wir haben immer wieder das Büro des Vizepräsidenten angerufen", erzählte die Today-Moderatorin lachend. Die Eltern der beiden, der ehemalige US-Präsident George W. Bush (80) und Laura Bush, bekamen die Sache schließlich mit – und waren alles andere als begeistert.

Die Mädchen befanden sich damals bei einer Freundin namens Angie Butcher, als sie auf die Idee kamen. "Wir haben immer wieder im Büro meines Opas angerufen, irgendetwas von Präsident gebrabbelt und dann einfach aufgelegt", schilderte Jenna kichernd, wie das Magazin People berichtet. Wie sie an die Nummer gelangt waren, sei ihr bis heute ein Rätsel – bei ihrer Freundin entschuldigte sie sich in der Sendung übrigens rückwirkend: "Sorry, Angie, ich habe seit 30 Jahren nicht mehr mit dir gesprochen." Ihre Eltern seien damals sehr wütend auf die beiden gewesen, als sie von den wiederholten Anrufen erfuhren.

Jenna blickt heute mit viel Liebe auf ihren verstorbenen Großvater zurück, der nach seiner Zeit als Vizepräsident von 1989 bis 1993 als 41. Präsident der Vereinigten Staaten amtierte. In einem bewegenden Moment hatte die Dreifach-Mutter in der "Today"-Show anlässlich seines hundertsten Geburtstages einen Brief vorgelesen, den sie ihm nach seinem Tod geschrieben hatte. "Lieber Gampy, wir vermissen dich. Wir vermissen deine Briefe und E-Mails", las sie damals vor, so Entertainment Weekly. Auch ihr Vater George W. Bush stand zuletzt im Mittelpunkt der Sendung: Zu seinem 80. Geburtstag, den er diese Woche feierte, gratulierte ihm Jenna live auf Sendung und verriet, dass sie ihm bereits in aller Frühe eine Nachricht geschickt hatte.

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Getty Images Jenna Bush-Hager in New York

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Jed Jacobsohn/Getty Images George H. W. Bush bei einem NFC-Spiel

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Getty Images Jenna Bush Hager und Barbara Pierce Bush beim Glamour Women of the Year Live Summit 2017 im Brooklyn Museum