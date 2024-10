Jenna Bush Hager erinnert sich an romantischen Heiratsantrag

Jenna Bush Hager (42) schwelgte in Erinnerungen an den malerischen Heiratsantrag ihres Mannes Henry Hager – inklusive eines unerwarteten Gastes. Während der "Today with Hoda & Jenna"-Show erzählte die Tochter von Ex-Präsident George W. Bush (78) ihrer Co-Moderatorin Hoda Kotb, wie Henry ihr auf dem Gipfel des Cadillac Mountain im Acadia-Nationalpark in Maine einen Antrag machte. Was war an dem Moment besonders interessant? Der Bodyguard, der die beiden verfolgte. "Es war privat, abgesehen davon, dass ein Secret-Service-Mann ein paar Schritte hinter uns war. Also: 'privat'", witzelte Jenna. Hoda lachte und fragte scherzhaft: "War er der Erste, der von deinem Antrag wusste?" Die Journalistin antwortete: "Ja, irgendwie seltsam. Deswegen brauche ich deshalb so viel Therapie!"

Doch die Stimmung vor dem romantischen Moment war alles andere als harmonisch. Jenna gestand, dass sie "sehr gereizt" gewesen sei, als Henry vorschlug, eine Pause zu machen und gemeinsam den Sonnenaufgang zu genießen. Sie erzählte: "'Nein, mir ist zu kalt, um anzuhalten.' Ich bat: 'Lass uns bitte weitergehen.' Er fragte: 'Können wir bitte für einen Müsliriegel anhalten?' Ich sagte: 'Nein, können wir nicht!'" Die dreifache Mama wollte lieber weiterwandern, doch Henry bestand auf seine Snackpause. "Er sagte: 'Wir machen jetzt Pause für einen Müsliriegel.' und ich dachte nur: 'Man'", erinnerte sich Jenna lachend. Doch als Henry schließlich den Ring hervorholte, war die schlechte Laune schlagartig verflogen.

Jenna erlebte diesen Sommer wieder einige emotionale Momente – denn ihre beiden Großen, die Töchter Poppy und Mila, verbrachten ihre Ferien erstmals im Sommercamp. Für die Vollblut-Mama war es aber alles andere als einfach, ihre Kinder gehen zu lassen. In ihrer Sendung "Today With Hoda & Jenna" gestand sie, dass der Abschied sie mehr mitgenommen habe, als sie zugeben wollte: "Da waren kleine Tränen unter meiner großen Sonnenbrille." Auch ihre neunjährige Tochter sei kurz vor der Abreise etwas nervös geworden und habe plötzlich Angst vor Spinnen und der Hitze gehabt. Zum Glück stand ihre große Schwester ihr mit zahlreichen Ratschlägen beruhigend zur Seite.

Getty Images Barbara Bush, Laura Bush, Jenna Bush Hager, Henry Hager und George W. Bush im Jahr 2008

Instagram / jennabhager Jenna Bush Hager mit ihren Töchtern Poppy und Mila

