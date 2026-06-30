Jenna Bush-Hager packt irre Liebesgeste ihres Sohnes aus

Jenna Bush-Hager (44) hat in der TV-Sendung "Today with Jenna & Sheinelle" eine ungewöhnliche Geschichte über ihren kleinen Sohn Hal geteilt. Die Moderatorin und Tochter des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush (79) erzählte ihrer Co-Moderatorin Sheinelle Jones von einer ziemlich tierischen Angewohnheit des Sechsjährigen. "Er leckt gerne meine Stirn, wie eine Katze", gestand Jenna gegenüber Sheinelle und erklärte, dass sich der Kleine diese Geste offenbar von den Haustieren der Familie abgeschaut hat.

Der Auslöser für das Geständnis war eine Unterhaltung über körperliche Zuneigung und wie beide Frauen Küsse und Umarmungen empfinden. Während Sheinelle eher wenig begeistert von der ungewöhnlichen Zärtlichkeit war und fragte, warum Jenna ihrem Sohn dieses Verhalten nicht abgewöhne, stellte die dreifache Mutter klar: "Na ja, ich sage: 'Bitte leck mich nicht. Bitte hör auf, mich zu lecken.' Aber manchmal klappt das nicht. Er liebt mich eben, was soll ich sagen?" Sheinelle konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen und antwortete daraufhin: "Ich liebe dieses Kind."

Jenna ist seit 2008 mit Henry Hager verheiratet. Das Paar hat drei Kinder: Tochter Mila, geboren 2013, Tochter Poppy, geboren 2015, und Sohn Hal, der 2019 zur Welt kam. Über ihre Rolle als Mutter spricht Jenna regelmäßig offen in ihrer Sendung. Erst im Mai wurde sie im "Today"-Studio sichtlich emotional, als sie zugab, sich wegen viel Arbeit manchmal zu wenig um ihre Kinder kümmern zu können. "Es mag aussehen, als wäre alles großartig, aber die Dinge geraten aus den Fugen", sagte sie unter Tränen.

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Instagram / jennabhager Jenna Bush Hager mit ihrem Sohn Hal