Barbara Bush möchte zeitgleich mit Schwester Jenna sterben

Barbara Pierce Bush (43) hat eine erstaunliche Offenbarung über ihre Verbindung zu ihrer Zwillingsschwester Jenna Bush-Hager (43) gemacht. In dem neuen Buch "Sisters Loved and Treasured: Stories of Unbreakable Bonds" von Deborah Roberts beschreibt Barbara ihre lebenslange Nähe zu Jenna. Sie erklärt: "Ich kenne die Welt nicht ohne Jenna und wäre am Boden zerstört, ohne sie darin zu sein." Die 43-Jährige teilt sogar den Wunsch, gemeinsam mit ihrer Schwester zu sterben, weil ihre Beziehung so tief verwurzelt ist. "Und ehrlich gesagt, ich möchte nicht makaber wirken, aber ich hoffe, wir sterben zur selben Zeit", gibt sie ehrlich zu. Auch Jenna beschrieb ihre Schwester als "die Partnerin, die immer an meiner Seite war", und betont ihre einzigartige Zwillingsverbindung.

Privat träumen die beiden Schwestern davon, gemeinsam alt zu werden, wie Barbara verrät: "Wir haben uns immer vorgestellt, in einem kleinen Haus mit vielen Katzen, Büchern, gutem Essen und Sport zu leben." Jenna wiederum erinnert sich daran, wie ihre Schwester seit ihrer Kindheit ihr größter Fan war und sie bei jeder Entscheidung unterstützt hat. "Barbara hat mich mutig gemacht und mir das Gefühl gegeben, dass das, was ich zu bieten habe, wichtig ist", sagt Jenna. So sei auch ihr viel gelobter Buchclub "Read With Jenna" entstanden. Trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten, bei denen sogar einmal Schuhe flogen, bleibt die Bindung der Zwillinge unerschütterlich.

Die Zwillinge, die Töchter von George W. Bush (79) und Laura Bush, rückten bereits in jungen Jahren ins Rampenlicht, als ihr Vater 2001 Präsident wurde. Seitdem haben sie nicht nur eine enge persönliche Bindung, sondern auch berufliche Projekte miteinander. Gemeinsam veröffentlichten sie die Memoiren "Sisters First: Stories from Our Wild and Wonderful Life" sowie mehrere Kinderbücher. Jenna, die als Moderatorin der "Today Show" bekannt ist, und Barbara stellten ihre Verbindung immer wieder auch öffentlich zur Schau. Barbara hat Jenna mehrfach bei der Sendung unterstützt, und die beiden schwärmen davon, wie sie sich gegenseitig bestärken und inspirieren.

Getty Images Barbara Bush und Jenna Bush Hager bei der VIP-Reception zur (Red) Auction bei Sotheby’s in New York, 23. November 2013

Getty Images Jenna Bush Hager und Barbara Pierce Bush, 2019

Getty Images Jenna Bush Hager und Barbara Pierce Bush beim Glamour Women of the Year Live Summit 2017 im Brooklyn Museum

