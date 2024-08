George W. Bushs Tochter Barbara ist wieder Mama geworden

George W. Bush (78) kann sich über ein weiteres Enkelkind freuen! Seine Tochter Barbara Pierce Bush (42) ist zum zweiten Mal Mutter geworden, wie ihre Zwillingsschwester Jenna Bush-Hager (42) nun mit einem süßen Beitrag auf Instagram verkündet. "Meine Schwester hat einen kleinen Mister bekommen und ich habe mich unsterblich in Edward Finn verliebt", schreibt sie unter den niedlichen Schnappschüssen und verrät in diesem Zuge auch, dass der kleine Spross auf den Namen Edward Finn hört.

Jennas Follower überschlagen sich in der Kommentarspalte nahezu vor Freude über die tollen Neuigkeiten. "Herzlichen Glückwunsch an Barbara und ihren Mann. Ein weiteres gesegnetes Enkelkind für George und Laura zum Verwöhnen!", schreibt ein Nutzer. "Oh mein Gott! Er ist zu süß! Herzlichen Glückwunsch an die ganze Familie! Sie ist die Königin der heimlichen Schwangerschaften! Willkommen Edward Finn!", gratuliert ein weiterer User und spielt darauf an, dass von Barbaras Schwangerschaft bis dato nichts bekannt gegeben wurde. Auch an Jenna werden liebevolle Worte gerichtet: "Tante zu sein, ist genauso besonders wie Mutter zu sein. Ich spiele auch beide Rollen. Herzlichen Glückwunsch!"

Edward Finn ist das fünfte Enkelkind des einstigen US-Präsidenten. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Henry Chase Hager durfte Jenna im Jahr 2013 ihr erstes Mädchen Mila auf der Welt begrüßen. Zwei Jahre später folgte mit Poppy Töchterchen Nummer zwei. Im August 2019 machte Sohnemann Henry Harold ihr Familienglück perfekt. Für Barbara ist es das zweite Kind. Im September 2021 hieß sie ihre erste Tochter Cora Georgia Coyne auf der Welt willkommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennabhager Jenna Bush-Hager und Barbaras Sohn Edward Finn im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images George W. Bush und seine Tochter Barbara bei einer Preisverleihung in New York City, 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse von Jenna, Barbara und dem kleinen Edward Finn? Zuckersüß! Schön, wie die Schwestern diesen besonderen Moment teilen. Na ja, ich finde, ein Neugeborenes gehört nicht ins Netz. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de