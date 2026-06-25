Helene Fischer verblüfft ihre Fans mit sportlichem Rekord

Bei Proben in Frankfurt hat Helene Fischer (41) ihre Crew mit einer unerwarteten Aussage zum Staunen gebracht. Als die Sängerin beobachtete, wie einige Tänzer sogenannte Planks – eine Übung, bei der der Körper im Unterarmstütz gehalten wird – absolvierten, wurde sie kurzerhand gefragt, ob sie mitmachen wolle. Ihre Antwort ließ die Umstehenden nicht schlecht staunen: "Mein Rekord sind 11 Minuten", sagte sie laut oe24 völlig entspannt. Doch dabei ließ es die Schlagersängerin nicht bewenden und legte noch einen drauf: "Und wisst ihr was? Ich war betrunken", scherzte sie anschließend. Die Reaktion ihrer Crew: lauter Jubel.

Die kurze Szene verbreitete sich daraufhin rasch in den sozialen Medien, wo viele Fans ihre Begeisterung über die Disziplin und körperliche Fitness der Sängerin zum Ausdruck brachten. Sollte der Rekord von elf Minuten tatsächlich stimmen, wäre das auch im Vergleich mit anderen Promis ein beeindruckender Wert: Schauspielerin Margot Robbie (35) soll eine ähnliche Challenge nach etwas mehr als vier Minuten beendet haben, und Fitnessstar Pamela Reif (29) kommt laut oe24 auf rund sieben Minuten.

Dass die Sängerin in Topform ist, überrascht angesichts ihrer aktuellen Tour wenig. Helene ist gerade mit einer großen Tour unterwegs und beweist Abend für Abend ihre Kondition: Auf einer rund 90 Meter langen Bühne legt sie komplexe Choreografien hin und kombiniert Gesang mit aufwendigen Akrobatikeinlagen. Schon in der Vergangenheit hatten Follower immer wieder ihre Disziplin im Training gelobt, wenn sie Einblicke in ihre Vorbereitungen gab. Der Plank-Rekord reiht sich demnach in das Bild einer Künstlerin ein, die großen Wert auf ihre körperliche Fitness legt, um ihre energiegeladenen Liveshows durchziehen zu können.

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin

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Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026

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Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin