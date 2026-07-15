Fan macht bei Konzert von Helene Fischer einen Heiratsantrag

Bei einem Konzert von Helene Fischer (41) im Zürcher Letzigrund wurde aus einem musikalischen Abend ein unvergesslicher Liebesmoment. Wie in einem Video vom Schweizer News-Portal Blick zu sehen, holte die Sängerin im Rahmen ihrer 20-Jahre-Jubiläumstour am Dienstagabend zwei ihrer Fans auf die Bühne – und plötzlich verwandelte sich das vollbesetzte Stadion in den romantischsten Ort der Welt. Vor Tausenden begeisterten Zuschauern kniete Thierry nieder und stellte seinem Partner Nico die Frage aller Fragen: "Willst du mich heiraten?"

Als Nico Ja sagte und die beiden sich küssten, tobte das gesamte Letzigrund-Stadion vor Freude. Das rührende Spektakel sorgte für einen der ganz besonderen Gänsehautmomente des Abends. Was die Geschichte noch romantischer macht: Die beiden Männer haben sich laut Blick vor drei Jahren ausgerechnet bei einem Helene-Fischer-Konzert kennengelernt – und kehrten nun genau dorthin zurück, wo alles begann.

Helene Fischer befindet sich derzeit auf einer großen Tournee, mit der sie ihr 20-jähriges Karrierejubiläum feiert. Die Schlagersängerin ist eine der erfolgreichsten deutschen Musikerinnen und füllt regelmäßig große Stadien in der D-A-CH-Region. Zuletzt sorgte die Schlagersängerin mit einer souverän gemeisterten Kostümpanne für Schlagzeilen. Dass ihre Konzerte für die Fans aber weit mehr als nur eine spektakuläre Show sind, zeigte sich beim Zürcher Abend eindrucksvoll – denn für Thierry und Nico war die Bühne im Letzigrund von Anfang an mehr als nur ein Konzertort.

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin

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Imago Helene Fischer, November 2025

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Getty Images Helene Fischer im November 2023