In der Kritik: Helene Fischer verteidigt hohe Ticketpreise

Am Freitagabend stellte sich Helene Fischer (41) in den ARD-Tagesthemen kritischen Fragen zu den hohen Ticketpreisen ihrer 360-Grad-Stadiontournee. Moderator Ingo Zamperoni (52) sprach die Sängerin auf die teils dreistelligen Eintrittspreise an und fragte, ob Konzerte dieser Größenordnung nicht zunehmend nur noch für eine wohlhabende Schicht erschwinglich seien. Helene wies die Kritik nicht zurück, ordnete die Entwicklung aber als Folge des allgemeinen wirtschaftlichen Drucks ein. Alles sei heute teurer geworden – und das mache auch vor der Livemusikbranche keinen Halt.

Hinter einer Stadionproduktion dieser Dimension stecke ein riesiger personeller und logistischer Aufwand, erklärte Helene im Interview. Hunderte Menschen arbeiteten im Hintergrund – darunter das Kreativteam, Bühnenbildner, die Kostümabteilung und das Catering. All diese Arbeitsplätze müssten entsprechend entlohnt werden, dazu kämen gestiegene Materialkosten. Das habe, so die Sängerin wörtlich, "leider seinen Preis". Zugleich verwies sie auf die Reaktionen ihres Publikums: "Ich hoffe in der Zukunft, dass es nicht weiter explodiert [...] Man sieht ja, die Menschen sind es wohl bereit zu zahlen, auch wenn es heißt: 'Okay, ich gönne mir heute einen exklusiven Abend und ja, ich muss einmal in die Tasche greifen, aber das ist es mir wert.'"

Besonders bewegt zeigt sich Helene, wenn sie von Fans hört, dass diese teils jahrelang auf ein Ticket gespart oder sogar auf ihren Urlaub verzichtet haben. In solchen Momenten gehe ihr "richtig das Herz auf", sagte sie in den Tagesthemen. Die Sängerin ist überzeugt, dass das gemeinschaftliche Konzerterlebnis für viele Menschen einen Wert hat, der weit über den Geldaspekt hinausgeht – und dass Fans daraus mitunter nachhaltiger Kraft schöpften als aus einem gewöhnlichen Urlaub. Mit dem Abschlusskonzert in der Münchener Allianz Arena endete ihre Tournee, die 15 Termine umfasste und rund 750.000 Besucher anzog. Die Tour markierte zugleich Helenes 20-jähriges Bühnenjubiläum nach einer dreijährigen Live-Pause. Die Konzerte wurden außerdem für einen geplanten Konzertfilm aufgezeichnet.

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Imago Helene Fischer zu Gast in der NDR Talk Show am 29.04.2026 in Hamburg

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Getty Images Helene Fischer im November 2023

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Getty Images Helene Fischer im August 2023

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