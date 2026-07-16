Darum machte Fan Thierry Heiratsantrag vor Helene Fischer

Ein unvergesslicher Abend im Zürcher Letzigrund: Beim Konzert von Helene Fischer (41) hat Thierry seinem Partner Nico einen Heiratsantrag gemacht – und das vor Tausenden begeisterter Fans. Der Zürcher hatte die romantische Aktion heimlich geplant und dabei sogar das Team der Schlagersängerin eingeweiht. Als der Himmel sich am Dienstagabend rosa färbte, rief Helene die beiden Namen ins Mikrofon, führte das Paar vor die Bühne – und Thierry stellte Nico die entscheidende Frage: "Ich liebe dich über alles – möchtest du mich heiraten?" Nico sagte Ja, die beiden lagen sich in den Armen, und das Stadion bebte vor Applaus.

Für Nico kam der Antrag völlig überraschend. Gegenüber 20 Minuten schilderte er, dass er kurz vor dem großen Moment noch verwundert zu Thierry fragte, warum die Sängerin plötzlich Moderationskarten in der Hand halte. Da die beiden auch schon bei Konzerten in Wien und Frankfurt dabei gewesen waren, wusste er, dass das nicht zum regulären Programm gehörte – aber mehr dachte er sich zunächst nicht dabei. "Als sie dann unsere Namen nannte, dachte ich mir nur: 'Gott, was hat Thierry denn jetzt schon wieder gemacht?'", erzählte er gegenüber dem Schweizer Portal. Thierry selbst verriet, er sei unglaublich aufgeregt gewesen: "Mein Herz hat richtig gehämmert – ich war so nervös." Für ihn habe aber immer festgestanden, dass er genau bei einem Helene-Fischer-Konzert fragen würde.

Dass der Antrag ausgerechnet bei Helene stattfand, ist kein Zufall – denn die Sängerin spielt in der Liebesgeschichte der beiden von Anfang an eine besondere Rolle. Kennengelernt haben sich Thierry und Nico vor zweieinhalb Jahren in Berlin, ebenfalls bei einem ihrer Auftritte, der TV-Sendung "Schlager Champions". Nico hatte eigentlich einen anderen Sitzplatz, Thierry hatte spontan Tickets gekauft und bat ihn, kurz auf seine Jacke aufzupassen. "Das Schicksal hat uns zusammengeführt", sind sich die beiden einig. Auch bei der geplanten Hochzeit, die eher im kleinen Kreis stattfinden soll, wird Helene eine Rolle spielen. "Ihre Lieder kommen auf jeden Fall auf unsere Playlist", sagt Thierry.

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Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

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Imago Helene Fischer live bei ihrer 360° Stadion Tour, Juni 2026

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Getty Images Helene Fischer bei "Wetten, dass...?" im November 2021

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