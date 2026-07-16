Helene Fischer erfüllt schwerkrankem Fan einen großen Traum

Helene Fischer (41) hat am Wochenende in Wien nun für einen ganz besonderen Moment gesorgt. Die Sängerin trat im Ernst-Happel-Stadion auf und erfüllte dabei ihrem schwerkranken Superfan Annika Peters einen lang gehegten Traum. Die 24-Jährige hatte bis kurz vor dem Konzert noch intubiert und beatmet auf der Intensivstation gelegen, wie Kurier.at jetzt berichtet. Dank der Ärzte, die ihren Zustand stabilisieren konnten, und der Unterstützung des Vereins "Rollende Engel" wurde der besondere Konzertabend schließlich doch möglich.

Für Annika blieb es jedoch nicht bei einem gewöhnlichen Konzertbesuch. Bereits bei ihrer Abholung aus dem Krankenhaus wartete die erste Überraschung auf sie: eine persönliche Videobotschaft von Helenes Visagistin Melanie. Im Stadion angekommen, folgte dann der emotionale Höhepunkt des Tages, denn Helene Fischer nahm sich persönlich Zeit für ihren Fan. "Mit einer Herzlichkeit, die alle tief berührte, nahm sie sich Zeit für Gespräche, gemeinsames Lachen und Erinnerungsfotos", berichtete der Verein "Rollende Engel" gegenüber Kurier.at. Anschließend durfte Annika das Konzert gemeinsam mit ihrer Begleitung in vollen Zügen genießen.

Der Verein "Rollende Engel" erfüllt österreichweit kostenlos Herzenswünsche von schwerkranken Menschen. Laut Kurier.at ermöglichen speziell ausgestattete Fahrzeuge und ehrenamtliche Helfer Betroffenen sowie ihren Familien besondere Erlebnisse, die ihnen noch lange in Erinnerung bleiben. Dass bei Helene Fischers Konzerten nicht nur die Musik, sondern auch emotionale Momente im Mittelpunkt stehen, zeigte sich bereits zuvor bei einem Auftritt in Zürich. Dort sorgte ein romantischer Heiratsantrag zwischen zwei Fans vor Tausenden Zuschauern für einen emotionalen Höhepunkt.

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Imago Helene Fischer live bei ihrer 360° Stadion Tour, Juni 2026

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Imago Helene Fischer, November 2025

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