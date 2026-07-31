Helene Fischer eröffnet Ski-Opening 2026 in Schladming

Helene Fischer (41) macht den Start in die Wintersaison 2026 zu einem echten Megaevent: Die Sängerin eröffnet am 11. Dezember 2026 das große Skiopening in der Region Schladming-Dachstein. Schauplatz des Spektakels ist das Planai Stadion in Schladming, wo Helene gemeinsam mit ihrer Band auf der Bühne stehen wird. Vor spektakulärer Bergkulisse soll sie dort ihre größten Hits präsentieren und damit offiziell die Skisaison einläuten, berichtet Kurier. Wie aus der Tourismusregion Schladming-Dachstein hervorgeht, sind Tickets für das Konzert sowie spezielle Pakete mit Unterkunft und Skipass ab dem 3. August im Vorverkauf erhältlich. Damit können Fans sich ihr Komplettpaket aus Pistenspaß und Livekonzert sichern.

Mit dem Ski-Opening hat sich Schladming-Dachstein in den vergangenen Jahren als feste Größe im Eventkalender etabliert. Nach internationalen Stars wie Robbie Williams (52), Bryan Adams (66), Sting, Simply Red und zuletzt den Backstreet Boys übernimmt nun Helene das musikalische Zepter. Veranstalter Klaus Leutgeb erklärt in einer Pressemitteilung: "Ich freue mich riesig, dass Helene Fischer nach ihrer großen 360°-Stadiontour noch einen drauflegt und zum Jahresabschluss noch ein Konzert bei uns in Österreich spielt." Er betont außerdem, wie besonders die Nähe zwischen Künstlerin und Publikum bei diesem Format sei: "Unsere Gäste erleben Helene Fischer hier so nah und persönlich wie kaum irgendwo sonst – genau solche einzigartigen Konzertmomente machen das Ski-Opening aus.", stellt der Veranstalter klar.

Für Helene ist der Auftritt in Schladming ein besonderer Schlusspunkt hinter ein intensives Musikjahr, in dem sie mit einer großen Stadiontour unterwegs war. Die Sängerin steht seit vielen Jahren für spektakuläre Liveshows, in denen sie Pop, Schlager und aufwendige Inszenierungen kombiniert. Ihre Konzerte gelten als Treffpunkt für Fans, die nicht nur die Musik feiern, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl bei ihren Auftritten schätzen. Gerade in Bergregionen wie Schladming-Dachstein treffen dabei oft ganze Freundesgruppen oder Familien zusammen, um gemeinsam Skitage und Konzertabende zu verbringen. So wird auch das Skiopening 2026 für viele Besucher nicht nur ein Musik-Highlight, sondern ein gemeinsames Erlebnis rund um Helene und ihre Songs.

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Imago Helene Fischer bei den Schlagerchampions 2026 im Velodrom Berlin

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Imago Helene Fischer live bei ihrer 360° Stadion Tour, Juni 2026

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Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026

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