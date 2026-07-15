Große Show: Helene Fischer feiert 20 Jahre Bühnenjubiläum

Mit einem fröhlichen Grüezi Züri! schwebt Helene Fischer (41) hoch über tausende jubelnde Fans ins Zürcher Letzigrundstadion – und eröffnet damit einen Abend voller Emotionen. Im Rahmen ihrer 360-Grad-Stadiontour gastierte die Schlagersängerin im Letzigrund und feierte dort gleichzeitig ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Bereits im Februar hatte sie gegenüber 20 Minuten angekündigt, das Jubiläum gemeinsam mit ihren Fans feiern zu wollen. "Ihr seid der Grund, warum ich das seit 20 Jahren machen darf. Ein riesiges Dankeschön!", rief sie sichtlich bewegt ins Publikum.

Besonders unvergesslich wurde der Abend durch gleich mehrere berührende Momente. Helene holte zunächst ein Mädchen namens Mathilda auf die Bühne, um gemeinsam mit ihr den Song "Glückwärts" zu singen – das Stadion beobachtete die Szene mit lautem Applaus. Wenig später bat die Sängerin, die jetzt ihre eigene Briefmarke bekommen hat, ihre Fans Thierry und Nico auf die Bühne, die sich vor drei Jahren auf einem ihrer Konzerte kennengelernt hatten. Dort nutzte Thierry die große Bühne und machte seinem Partner Nico einen Heiratsantrag. Auch ein emotionaler Auftritt mit Ehemann Thomas Seitel gehörte zu den Highlights des Abends. Beim Megahit "Atemlos" schließlich kannte die Begeisterung im Letzigrund keine Grenzen mehr – das gesamte Stadion stand und sang textsicher mit.

Die 360-Grad-Bühne, die sich über das gesamte Spielfeld erstreckte, ermöglichte es Helene, allen Fans besonders nahe zu kommen. Mit mehreren Outfitwechseln, aufwendigen Choreografien und spektakulären Flugeinlagen bewies sie einmal mehr, dass ihre Konzerte weit mehr als klassische Schlagerabende sind. Gegenüber 20 Minuten hatte die Sängerin vor einigen Monaten verraten, dass sie sich von kleinen Fehlern heute nicht mehr aus der Ruhe bringen lasse. "Es ist alles gut, dir kann nichts passieren", sagte sie damals. Diese Gelassenheit war beim zweitletzten Tourstopp deutlich spürbar – Helene genoss den Abend sichtlich, lachte viel und nahm sich immer wieder Zeit für die Menschen, dank denen sie seit zwei Jahrzehnten auf der Bühne steht.

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Imago Helene Fischer bei ihrer 360° Stadion Tour, Juli 2026

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Imago Helene Fischer live bei ihrer 360° Stadion Tour, Juni 2026

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Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026

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