"Nicht im Zirkus": Helene Fischers Tour-Auftakt spaltet Fans

Helene Fischers (41) "360°"-Stadiontour ist jetzt gestartet und schon beim Auftaktkonzert in Dresden gehen die Meinungen der Fans auseinander. Die Sängerin begeisterte das Publikum mit einer aufwendig inszenierten Show, bei der sie über Stege weit ins Publikum lief und sich direkt über den Köpfen der Zuschauer bewegte. In schwindelerregender Höhe präsentierte Helene eine Akrobatiknummer an dünnen Drahtseilen – und das alles, während sie den Song "An meiner Seite" sang. Doch genau diese spektakuläre Einlage sorgte im Anschluss auf Instagram für hitzige Diskussionen.

Dort überschlugen sich viele Fans vor Begeisterung und schrieben Kommentare wie "Krasser, geiler Tourstart", "Es war großartig" oder "Traumhaft schön". Gleichzeitig gab es aber auch kritische Stimmen. Einige Nutzer fanden, dass bei einem Konzert die Musik stärker im Mittelpunkt stehen sollte. So hieß es etwa: "Helene sing doch einfach 'nur'. Das muss nicht sein, du bist nicht im Zirkus." Andere schrieben, die Show sei ihnen insgesamt zu überladen, auch wenn sie Helenes Musik weiterhin mögen: "Bei einem Konzert will ich sie singen hören, natürlich gehört etwas Show dazu, aber vielleicht etwas weniger Zirkus."

Für die Sängerin ist die Mischung aus Gesang und Akrobatik längst kein Neuland: Schon in früheren Tourproduktionen setzte sie auf spektakuläre Showelemente. Mit der aktuellen Stadiontour feiert Helene zudem ein besonderes Jubiläum, denn 2026 wird ihr Debütalbum "Von hier bis unendlich" bereits 20 Jahre alt. In Dresden sorgten neben der großen Inszenierung auch innige Momente mit ihrem Ehemann Thomas Seitel für emotionale Highlights. Weiter geht es für die Musikerin nun durch zahlreiche Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz – auch ein Stopp in Amsterdam steht auf dem Tourplan.

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin

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Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel im November 2017

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Thomas Seitel und Helene Fischer im September 2018

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