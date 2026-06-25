Jessie James Decker zeigt krasse Body-Verwandlung

Sängerin und Realitystar Jessie James Decker (38) hat ein beeindruckendes Vorher-nachher-Foto geteilt und damit ihre Fans in Staunen versetzt. Auf dem Instagram-Bild posiert die Country-Pop-Sängerin, die offen über ihre Beauty-Eingriffe spricht, im Vergleich: erst in einem grünen Sport-BH mit einem Paddelracket in der Hand, dann im gelben Bikini mit sichtbaren Bauchmuskeln und definierten Armen. Dazu schrieb sie, dass sie ihren Körper heute mehr möge als mit 23 – und erklärte gegenüber ihren Followern und Followerinnen, warum. In den Kommentaren überschlugen sich ihre Fans: "Du bist unglaublich!!!!" schrieb eine Person, eine andere bezeichnete sie als "so eine Inspiration."

Dass dieser Körper harte Arbeit erforderte, macht Jessie in ihrem Post deutlich. Während jeder ihrer vier Schwangerschaften nahm sie über 25 Kilogramm zu, und die Pfunde fielen nicht einfach von allein wieder ab. "Ich weiß, wie es sich anfühlt, Tag für Tag zu trainieren, sich zu fragen, ob es jemals passieren wird, und sich komplett besiegt zu fühlen", beteuert sie online. Motivation fand sie unter anderem in einem Gruppenchat mit ihrer Schwester, ihrer Mutter und ihrer besten Freundin, in dem sie sich gegenseitig zum Trainieren animierten – auch an schwierigen Tagen. Parallel zur Veröffentlichung der Vorher-nachher-Bilder launchte sie am 14. Juni ihre neue Fitness-Plattform JJD Fit Club, die eine 21-tägige Sommer-Challenge beinhaltet.

Jessie ist mit dem ehemaligen NFL-Profi Eric Decker (39) verheiratet. Zusammen haben sie vier Kinder: Vivianne, Eric Jr., Forrest und die zweijährige Denver. In der Vergangenheit hatte die Sängerin bereits offen über ihre Beziehung zu ihrem Körper gesprochen. Unter anderem hatte sie erzählt, dass sie sich selbst kaum wiedererkannt habe. Dass sie diesen Weg so transparent dokumentiert, erklärt sie selbst mit diesem Antrieb: "Mein Ziel war immer, stärker zu werden und mich zu straffen – nicht dünn zu sein." Vor allem an Mütter hat die Influencerin mit ihren Bildern immer wieder einen Appell für mehr Selbstliebe gerichtet.

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Getty Images Jessie James Decker beim Fund Recovery Charity-Dinner und Konzert im City Winery Nashville, 14. April 2025

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Instagram / jessiejamesdecker Musikerin Jessie James Decker zeigt ihre körperliche Veränderung.

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Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker mit ihrem Mann Eric Decker und ihren Kindern