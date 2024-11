Nach erneutem Babyglück: Jessie James Decker plant Straffung

Jessie James Decker (36) hat offen zugegeben, dass sie sich wahrscheinlich nach ihren vier Schwangerschaften einer "Mini"-Bauchdeckenstraffung unterziehen wird. In einer Fragerunde auf Instagram teilte die Sängerin mit, dass sie sich nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes Denver in ihrer Haut nicht mehr ganz wohlfühle. Sie erklärte, dass ihre Haut sich nach ihren drei älteren Kindern zwar gedehnt habe, aber die letzte Schwangerschaft "definitiv das Fass zum Überlaufen gebracht" habe.

Jessie, die mit ihrem Ehemann Eric Decker (37) drei Söhne und eine Tochter hat, sagte jedoch, dass sie es nicht eilig habe, den Eingriff durchführen zu lassen. "Ich werde es wahrscheinlich irgendwann straffen lassen", verriet sie und fügte hinzu: "Wahrscheinlich eine Mini-Straffung, bei der die Narbe neu geschnitten, die Haut nach unten gezogen und wieder zugenäht wird. Das wird mich besser fühlen lassen." Sie ermutigte auch andere Mütter, sich keine Sorgen über Gewichtszunahme während der Schwangerschaft zu machen. "Mein Rat ist, es einfach zu genießen", sagte sie ihren Fans. "Man kehrt irgendwann zu sich selbst zurück." Jessie verriet, dass sie während jeder Schwangerschaft etwa 23 Kilo zugenommen habe und ihr Körper einen Großteil des Babygewichts behalten habe, bis sie mit dem Stillen aufhörte.

Jessie und Eric wurden von ihrer vierten Schwangerschaft überrascht – zuvor habe die Sängerin den ehemaligen Footballspieler bereits dazu ermutigt, einen Termin für eine Vasektomie zu vereinbaren, doch zu diesem Zeitpunkt sträubte er sich noch. Doch nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes schwärmte die Unternehmerin gegenüber OK!: "Ich bin so dankbar, dass wir diesen süßen Jungen jetzt haben. Er war so eine schöne Überraschung, und jeden Tag lächeln wir uns an und können uns ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen."

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker, Musikerin

Instagram / jessiejamesdecker Eric und Jessie James Decker mit Baby Denver

