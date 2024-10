Acht Monate nach Geburt: Jessie James Decker wieder in Form

Country-Sängerin Jessie James Decker wurde vor nicht allzu langer Zeit zum vierten Mal Mama und präsentierte am Mittwoch auf Instagram voller Stolz ihren After-Baby-Body. Beeindruckende 13 Kilogramm nahm sie seit der Schwangerschaft schon ab. Nur acht Monate nach der Geburt ihres vierten Kindes, Sohn Denver, zeigte sie sich in einem mintgrünen Bikini und betonte ihre schlanke Taille und definierten Arme. Die Fans waren begeistert von ihrem Aussehen und bewunderten, wie schnell sie nach der Geburt wieder in Form gekommen ist.

In ihrem Post sprach Jessie offen über ihren Körper und ihren Weg zurück zu ihrem Wohlfühlgewicht – der nicht immer leicht war. Bereits im Mai hatte sie zugegeben: "Ich wollte ehrlich gesagt keines dieser Bikini-Fotos posten, weil ich jetzt 13 Kilogramm mehr wiege als letztes Jahr um diese Zeit." Sie erklärte weiter: "Ja, ich weiß, ich habe gerade erst vor drei Monaten ein Baby bekommen, aber es ist leicht, hier zu vergleichen und sich zu fragen, warum mein Körper das Gewicht länger hält als andere." Jessie betonte, dass der Druck, den sie sich mache, unrealistisch sei, und erinnerte sich und ihre Follower daran, sich selbst gegenüber nachsichtiger zu sein.

Neben ihrer Karriere und ihrem Modelabel ist Jessie vor allem Mutter von vier Kindern: Vivianne, Eric II, Forrest und dem kleinen Denver, der erst im Februar das Licht der Welt erblickte. Sie ist seit 2013 mit dem ehemaligen Footballspieler Eric Decker (37) verheiratet, und gemeinsam teilen sie oft Einblicke in ihr Familienleben. Jessie ist dafür bekannt, offen über Themen wie Körperbild, Mutterschaft und persönliche Herausforderungen zu sprechen. Ihre Ehrlichkeit und Authentizität haben ihr eine treue Fangemeinde eingebracht, die ihren Weg unterstützt und inspiriert wird, sich selbst zu akzeptieren und zu lieben.

Instagram / jessiejamesdecker Sängein Jessie James Decker im Oktober 2024

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker mit ihrem Sohn Denver

