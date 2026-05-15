Jessie James Decker will Brustimplantate verkleinern lassen

Jessie James Decker (38) plant den nächsten Schritt in ihrer Beauty-Reise – und der geht dieses Mal zurück statt nach vorne. In ihrer Instagram-Story verriet die Sängerin jetzt, dass sie ihre Brustimplantate verkleinern lassen möchte. Vor rund drei Jahren hatte sich Jessie, die mit Ex-Footballstar Eric Decker (39) verheiratet ist, für größere Brüste entschieden. Nun stören sie die aktuell über 400-ccm großen Implantate immer mehr. Sie erklärte, dass sie bereits konkret überlegt, wann und wo sie den Eingriff machen lässt, weil sie sich mit der aktuellen Größe nicht mehr wohlfühlt.

In den Clips auf Instagram erklärte Jessie ihren Fans ganz offen, wie es zu dieser Entscheidung kam. Sie schrieb, die Implantate seien zwar "eine lustige Erfahrung" gewesen, inzwischen empfinde sie sie aber vor allem als störend. Je trainierter ihr Körper werde, desto deutlicher falle ihr auf, wie groß ihre Oberweite im Verhältnis zu ihrer Figur geworden sei. Die Musikerin hatte sich 2021 nach einer Brustverkleinerung und einem Lifting bewusst für deutlich größere Implantate entschieden. Damals begründete sie das mit ihren früheren Kurven: Ihre Brust sei vor den Schwangerschaften "so groß und straff" gewesen, dass sie diesen Look – "plus ein bisschen extra" – zurückhaben wollte. Schon da betonte sie, Schönheitsoperationen seien nichts für alle, für sie persönlich aber genau richtig gewesen.

Während Jessie heute offener denn je über ihre Eingriffe spricht, lässt sie ihre Community auch an ihrem Alltag als Mutter teilhaben. Gemeinsam mit Eric zieht sie die Kinder Vivianne, Eric, Forrest und den kleinen Denver groß. Vor allem in der letzten Schwangerschaft merkte die Reality-TV-Bekanntheit, wie sehr sich ihre Entscheidung für die große Oberweite auf ihren Körper auswirkt: In einer älteren Instagram-Story erzählte sie, dass ihre Brüste in der Schwangerschaft "massiv" würden und um ein Vielfaches anwachsen. Parallel hat die Unternehmerin in den vergangenen Jahren stark an ihrer Fitness gearbeitet und setzt auf einen muskulösen, definierten Körper. In Interviews betonte sie, dass sie sich mit zunehmendem Alter in ihrer stärkeren, trainierten Version wohler fühlt als früher – und genau dazu soll nun auch die geplante Verkleinerung der Implantate passen.

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Getty Images Jessie James Decker beim Fund Recovery Charity-Dinner und Konzert im City Winery Nashville, 14. April 2025

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Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker mit ihrem Mann Eric Decker und ihren Kindern

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Instagram / jessiejamesdecker Sängerin Jessie James Decker im Oktober 2024