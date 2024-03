Vier Kinder: Jessie James Deckers Mann plant Vasektomie!

Jessie James und Eric Decker (36) möchten endgültig keinen weiteren Nachwuchs mehr. Mitte Februar durften die Sängerin und ihr Ehemann ihr viertes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Ihr Söhnchen Denver Calloway wurde geboren. Doch jetzt ist Schluss mit Babys. Im Rahmen eines Instagram-Q&As fragt ein Fan die Country-Musikerin, ob ihr beim Kaiserschnitt die Eileiter entfernt worden sind, sodass ihr Mann keine Vasektomie mehr durchführen lassen müsse – aber Jessie betont: "Er wird das in ein paar Wochen in den Griff bekommen. Keine Sorge, ich werde euch auf dem Laufenden halten." Der Eingriff werde also wohl stattfinden.

An den Alltag mit vier Kindern hat sich Jessie inzwischen gewöhnt. Über die erste Zeit mit ihrem neuen Familienmitglied schwärmt sie: "In der ersten Woche war ich so überwältigt von der Liebe. Ich habe immer wieder Tränen vergossen und gesagt: 'Ich liebe ihn einfach so sehr. Ich bin einfach so dankbar, dass Gott uns wieder gesegnet hat.'" Der Kaiserschnitt habe ihr jedoch "einen Arschtritt verpasst". "Es war schwieriger, sich zu erholen und ich habe vergessen, wie viel man nicht schläft", fügte die 35-Jährige hinzu.

Jessie und Erics Familienplanung war eigentlich schon vor Denvers Geburt abgeschlossen. Vor der Schwangerschaft betonte die US-Amerikanerin noch, dass sie dem ehemaligen Footballer bereits mehrmals

zu einer Vasektomie geraten habe. "'Mach den Termin', aber er will nicht. Er will es einfach nicht tun. Er sagt, es würde ihm seine Männlichkeit nehmen", plauderte sie im Januar 2023 im Interview mit Us Weekly aus.

Instagram / jessiejamesdecker Eric und Jessie James Decker mit Baby Denver

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker und Eric Decker mit ihren Kindern

