Jessie James Deckers Sohn trotzt tapfer Asthma

Sängerin Jessie James Decker (37) erzählt, wie ihr Sohn Forrest mit Asthma lebt – und ihr dabei täglich Mut macht. Die 37-Jährige berichtet, dass sie die ersten Anzeichen schon bemerkte, bevor Forrest 2 wurde: Beim Spielen mit anderen Kindern musste er plötzlich stoppen und nach Luft ringen. Nach mehreren Notaufnahmen kam im Januar 2021 in Nashville die Diagnose, bestätigt von Ärzten, während Ehemann Eric Decker (38) an ihrer Seite stand. Heute ist Forrest 7, besucht die Schule, hat immer sein Inhalationsspray dabei und lässt sich nicht bremsen. "Er macht mich so stolz", sagt Jessie gegenüber People.

Seit der Diagnose hält ein strenger Medikamentenplan die Beschwerden in Schach: Ein täglicher Kortikosteroid-Inhalator senkt die Entzündung, ein Albuterol-Spray hilft bei Anfällen oder nach dem Sportunterricht. Fußball hat Forrest gegen Baseball getauscht, weil die kürzeren Läufe seine Lunge weniger belasten. "Baseball ist ein großartiger Sport für ihn", erklärt Jessie. Unterstützung bekommt die Familie auch von Jessies Schwester Sydney, die selbst Erfahrung mit Asthma in ihrer Familie hat und in einem Notmoment kürzlich sogar ein passendes Inhalationsgerät parat hatte. Zuhause bleibt die Musik auch eine große Leidenschaft: Forrest singt, schreibt Songs, spielt Klavier und Gitarre – und legt im Wohnzimmer gerne Moves von Michael Jackson (†50) hin. Wenn es zu viel wird, sagt Jessie: "Gib den Lungen eine Pause", doch meist ist die Leidenschaft stärker.

Privat halten die Deckers eng zusammen. Sohn Forrest, der 2018 zur Welt kam, erfährt dabei viel Unterstützung von seinen Geschwistern Vivianne und Eric Jr. – in der Schule gibt es zwischen den Brüdern sogar Fist-Bumps auf dem Flur. Trotz voller Terminkalender achten die Sängerin und der frühere NFL-Profi darauf, dass die Familie Priorität hat: Statt langer Reisen plant Jessie nur kurze Tour-Wochenenden, damit genug Zeit für Vivis Gymnastik, Eric Jr.s Football und gemeinsame Familienzeit bleibt. Der jüngste Sohn Denver, geboren 2024, fordert die Eltern momentan ebenfalls mit einem starken Ekzem, das Ärzte mit Allergien und Asthma in Verbindung bringen. Jessie macht anderen Familien aber Mut: "Jeder hat eben etwas", sagte sie People. Aus dem Familienalltag klingt vor allem eines heraus: Zusammenhalt – und ein kleiner Junge, der trotz Asthma seinen eigenen Takt vorgibt.

Getty Images Jessie James Decker bei den CMT Music Awards in Nashville im Juni 2016

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker mit ihrem Mann Eric Decker und ihren Kindern

Michael Loccisano / Getty Images Jessie James Decker, Sängerin