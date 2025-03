Appell an Mütter: Jessie James Deckers Weg zur Selbstliebe

Die Countrysängerin und Unternehmerin Jessie James Decker (36) zeigt sich in den Medien gewohnt freizügig – ob in trainierter Bestform oder kurz nach der Geburt ihres vierten Kindes mit ein paar Pfunden mehr. Vor allem an Mütter hat die Influencerin mit ihren Bildern immer wieder einen Appell für mehr Selbstliebe gerichtet. "Ich will ehrlich sein, ich wollte eigentlich keine dieser Badefotos posten, weil ich im Moment 14 Kilo mehr wiege als letztes Jahr um diese Zeit", schrieb sie in der Bildunterschrift eines Instagram-Posts vom Mai 2024. Das Model, das Mitte Februar auch eine neue Bademodenkollektion "für jede Frau in jeder Lebensphase" vorstellte, wolle ihre Followerinnen und sich selbst daran erinnern, dass der Druck, den sich Frauen wegen ihres Körpers machen, unrealistisch sei: "Seid gnädig zu euch selbst." Schließlich müsse sich der Körper erholen, nachdem er neun Monate lang einen Menschen ausgetragen hat. "Und wenn ihr, wie ich, stillt und euer Körper so viel Gewicht wie möglich behalten muss, um weiterhin Milch zu produzieren, dann lasst ihn."

In einem Instagram-Post posierte die Vierfach-Mama in einem orangefarbenen Bikini im Pool. Die Sängerin reflektierte über die nicht selten unrealistischen Erwartungen an Frauen: "Es ist leicht, sich hier in den sozialen Medien zu vergleichen und sich zu fragen, warum mein Körper anders reagiert", schrieb die Frau des ehemaligen Footballspielers Eric Decker (37), die sich trotz ihrer mittlerweile wieder sportlichen Figur immer noch beim Genuss von Gebratenem und Alkohol im Netz zeigt. Ob After-birth-Body oder Bikiniwerbung in Topform – auch nach vier Kindern scheint die Musikerin glücklich zu sein, ihren Körper so zeigen zu können, wie er gerade ist. Die Kommentarspalte quoll förmlich über vor Dankbarkeit: "Danke für die Erinnerung", "Es ist der absolute Wahnsinn und wir sind so hart zu uns selbst" und "Du bist glaubwürdig" sind nur einige der anerkennenden Worte begeisterter Fans.

Erst Mitte Februar erinnerte sich Jessie an die Geburt ihres Sohnes Denver ein Jahr zuvor. Ein ebenso emotionales wie unverfälschtes Real zeigt das Model im Krankenhaus, in gemütlicher Kleidung und sichtlich mitgenommen, aber sehr glücklich. Und das, obwohl sie 2021 öffentlich machte, die Kinderplanung abgeschlossen zu haben. Damals wagte Jessie nämlich einen weiteren Schritt, den sie nur für sich selbst unternommen hatte: eine Brustvergrößerung nach ihrer letzten Schwangerschaft. "Ich habe mich selbst beschenkt... mit neuen Brüsten!", verriet die Sängerin, die Ende 2024 auf Instagram über Pläne für eine weitere Straffung gesprochen hat. Nachdem sie zuvor bereits eine Bruststraffung und -verkleinerung hatte, entschied sie sich dafür, erneut nachzuhelfen, um sich in ihrem Körper wohler zu fühlen. Jessie, die ihre ehrlichen Statements oft mit dem Hashtag #YOLO (You Only Live Once) versieht, zeigt immer wieder, wie wichtig es ihr ist, selbstbewusst und authentisch zu bleiben – und das eben vor, während und auch nach einer Schwangerschaft.

Instagram / jessiejamesdecker Sängerin Jessie James Decker im Oktober 2024

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker mit ihrem Mann Eric Decker und ihren Kindern

