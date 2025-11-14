Eric Decker lacht über Haarausfall und Älterwerden

Eric Decker (38) spricht offen über die kleinen Veränderungen, die das Älterwerden mit sich bringt – und nimmt sie mit Humor. Der ehemalige NFL-Star verriet im Gespräch mit OK!, dass gerade seine vier Kinder ihn immer wieder darauf hinweisen, dass sein Haar mit der Zeit dünner wird. Doch auch die grauen Strähnen in seinem Bart und Schnurrbart hält er nicht mehr versteckt. Für ein aktuelles Projekt trägt er sogar einen markanten Schnurrbart, was Teil seiner Zusammenarbeit mit Gillette und der Movember-Kampagne ist. "Ich werde die grauen Haare definitiv annehmen", scherzte der 38-Jährige, betonte aber, dass seine Frau Jessie James Decker (37) seinen Look absolut liebe: "Sie sagt, ich ziehe den Freddie-Mercury-Stil richtig gut durch."

Die Familienprioritäten stehen bei Eric und Jessie trotz ihrer vollen Terminkalender immer an erster Stelle. Der ehemalige Profi-Footballer gibt an, dass Entscheidungen stets gemeinsam getroffen werden, damit die Bedürfnisse der Kinder im Mittelpunkt stehen. Eric, der 2018 seine NFL-Karriere beendete, erklärte, es sei eine Herausforderung gewesen, nach dem Rückzug vom Sport eine neue Identität zu finden. Für ihn drehe sich jetzt alles darum, ein präsenter Vater und unterstützender Ehemann zu sein. Die Ehefrau des Sportlers, bekannt als Sängerin und Unternehmerin, jongliert zwischen neuer Musik und ihrer Modekollektion Kittenish, doch beide betonen, dass sie stets daran arbeiten, das Familienleben nicht zu vernachlässigen.

Die Movember-Kampagne liegt Eric dabei besonders am Herzen, nicht nur wegen seines Faibles für Gesichtsbehaarung, sondern auch wegen der Gesundheitsbotschaft dahinter. Gillette spendet im November für jeden verkauften GilletteLabs-Rasierer einen Dollar an die größte Wohltätigkeitsorganisation für Männergesundheit, die sich etwa für Prostatakrebsforschung engagiert. "Ich habe Freunde, die Prostatakrebs durchgemacht und überwunden haben", verriet Eric. Er hofft, durch solche Projekte nicht nur auf diese Themen aufmerksam zu machen, sondern auch seinen Kindern ein Vorbild in Sachen Selbstfürsorge zu sein: "Es geht darum, für sie da zu sein, während sie aufwachsen."

Anzeige Anzeige

Instagram / ericdecker Eric Decker, ehemaliger Footballspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker und Eric Decker mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric und Jessie James Decker im April 2024 in Nashville