Nach Baby vier: Jessie James Decker will Brustverkleinerung

Jessie James Decker hat vor rund sechs Monaten ihr viertes Kind auf der Welt begrüßt – und jetzt offenbar keine Lust mehr auf ihre große Oberweite. Die Country-Sängerin hatte sich vor einigen Jahren die Brüste vergrößern lassen, doch zieht nun eine Verkleinerung in Erwägung. Sie habe viel darüber nachgedacht, die Implantate ganz herausnehmen zu lassen – ihre Mutter habe das gemacht und sei sehr zufrieden. "Ob ich wirklich glaube, dass ich es am Ende machen werde? Wahrscheinlich nicht. Werde ich kleinere Implantate bekommen? 100 Prozent", erklärt sie in ihrer Instagram-Story und fügt witzelnd hinzu: "Ich habe meine Playboy-Melonen echt genossen. Jetzt sehen sie durch das Stillen aber auch natürlicher aus, also habe ich es nicht eilig mit einer Operation. Sie sehen ziemlich gut aus. Aber irgendwann werde ich mich verkleinern wollen."

Nach der Geburt ihres vierten Kindes will die 36-Jährige außerdem den Babykilos den Kampf ansagen. Wie Jessie zuvor im Netz schilderte, habe sie vor, rund 14 Kilogramm abzunehmen, die sie in der Schwangerschaft zugenommen hatte. Erst im Februar hatte ihr jüngster Sohn Denver Calloway das Licht der Welt erblickt. Seitdem hält der Kleine die Musikerin, ihren Mann Eric Decker (37) und ihre drei älteren Kids Vivianne (10), Eric Jr. (8) und Forrest (6) auf Trab. Die drei großen Geschwister sind ganz vernarrt in den neuesten Familienzuwachs, wie die stolze Mama regelmäßig mit süßen Schnappschüssen im Netz beweist.

Jessie ist nicht die Einzige, die nach der Geburt ihres vierten Kindes etwas verändern wollte. Auch ihr Mann hat sich dazu entschlossen, eine Vasektomie durchführen zu lassen. Nachdem die "Flip My Hair"-Interpretin im Februar auf Instagram verkündet hatte, dass Eric diesen Eingriff in Angriff nehmen würde, war klar: Die Familienplanung ist endgültig abgeschlossen. Eric habe erst gezögert, weil er befürchtete, dass eine Vasektomie seine Männlichkeit infrage stellen könnte, doch schließlich fasste er den Entschluss, diesem letzten Schritt zuzustimmen. "Er wird das in ein paar Wochen in den Griff bekommen", scherzte Jessie damals mit einem Augenzwinkern. Im März war es dann so weit. "Ich habe es überlebt", teilte der einstige Footballstar im Netz mit – dazu postete er ein Foto, auf dem er ein "Vasektomie-Überlebender"-Shirt anhatte und mit einem Beutel Tiefkühlerbsen im Schritt posierte.

Jessie und Eric feierten am 22. Juni ihren 11. Hochzeitstag und sind seit über 13 Jahren ein Paar. Seit Eric seine Football-Karriere 2018 beendet hat, arbeitet er als Immobilieninvestor und ist Mitinhaber der Kleidungsfirma seiner Frau, Kittenish. Musikalisch war Jessie zuletzt auf Logan Mizes Track "If You're Up" zu hören, der am 19. Januar veröffentlicht wurde. Darüber hinaus hat sie im Oktober vergangenen Jahres ihr drittes Kochbuch veröffentlicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Deckers Kinder

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric und Jessie James Decker im April 2024 in Nashville

Anzeige Anzeige

Instagram / ericdecker Eric Decker, Ex-NFL-Star

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Jessies Überlegung, sich kleinere Brustimplantate einsetzen zu lassen? Kann ich gut nachvollziehen, jetzt, wo sie vier Kinder hat. Na ja. Ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de