Prinz Williams Kids lieben ihren Gemüseanbau im Garten

Prinz William (44) hat jetzt einen seltenen Einblick in das Privatleben seiner Familie gegeben. Bei einem Besuch im Apricot Centre in Dartington, Devon, sprach der Prinz von Wales über das Leben abseits der Öffentlichkeit – und verriet dabei, womit seine drei Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) ihre Zeit verbringen. Wie die Geschäftsführerin des Betriebs, Rachel Phillips, laut Hello! im Anschluss erzählte, unterhalten die Wales-Kinder in Anmer Hall, dem zehnjährigen Familiensitz in Norfolk, einen eigenen kleinen Küchengarten. Dort bauen sie Erdbeeren, Himbeeren und Salat an – und das offenbar mit großer Begeisterung.

Der einzige Haken: Die Ernte kommt selten bis auf den Tisch. Rachel berichtete gegenüber der Presse, dass William sich sehr für die Erdbeeren des Betriebs begeistert habe und erzählt habe, dass seine Kinder in Norfolk selbst Erdbeeren, Himbeeren und Salat anbauen würden. "Er fragte mich, wie wir sie anbauen, und wir sprachen darüber, wie wir verhindern, dass unsere Kinder sie alle aufessen", sagte sie. Auch Prinz Louis, der später Kampfpilot werden möchte, soll bereits an seiner Schule dicke Bohnen angebaut haben, wie seine Mutter Prinzessin Kate (44) zuvor berichtet hatte.

Mit ihrer Leidenschaft fürs Gärtnern sind George, Charlotte und Louis in der Königsfamilie übrigens nicht allein. Auch Herzogin Meghans (44) Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) bauen in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien, gemeinsam mit ihrer Mutter Gemüse an. Im Podcast "Aspire" schwärmte Meghan davon, dass ihre Kinder sogar einen kleinen Bauernmarktstand betreiben: "Gartenarbeit ist wirklich so toll für Kinder, weil sie ihnen Geduld beibringt und ihnen beibringt, ihr Essen zu schätzen und zu wertschätzen", erklärte sie. Und als absoluter Garten-Enthusiast der Royals gilt ohnehin König Charles (77), der seinen Garten in Highgrove seit Jahrzehnten liebevoll pflegt und gestaltet.

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Getty Images Prinz William beim Besuch des Apricot Centre in Totnes

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026

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Royal Family / Millie Pilkington König Charles III., Portrait zum 77. Geburtstag