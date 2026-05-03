Kate verrät Prinz Louis' mutigen Berufswunsch

Prinz Louis (8) hat einen klaren Plan für seine Zukunft – und der hat es in sich! Anlässlich des achten Geburtstags des Jüngsten von Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) am 23. April 2026 rückte ein entzückender Berufswunsch des kleinen Royals öffentlich in den Fokus. Als Kate im Oktober 2025 die RAF-Basis Coningsby in Lincolnshire besuchte, plauderte sie gegenüber einem Piloten aus, dass Louis von einer Karriere als Kampfpilot träumt. Die Prinzessin war damals vor Ort, um sich gemeinsam mit Wing Commander Luke Wilkinson einen Typhoon-Kampfjet genauer anzuschauen und kletterte dabei sogar die Stufen hoch, um einen Blick in das Cockpit zu werfen. Bei dieser Gelegenheit ließ sie durchblicken, dass sie ihren Kindern erklären werde: "Es dauert acht Jahre und erfordert viel harte Arbeit."

Beim Besuch auf der Basis bekam Kate von einem Teammitglied drei Typhoon-Modellflugzeuge für ihre Kinder überreicht. "Jemand hat uns erzählt, dass Ihre Kinder sehr aufgeregt waren, weil Sie sich ein Flugzeug anschauen", sagte das Teammitglied laut Mirror. Kate antwortete darauf, ihre Kinder würden "sehr enttäuscht sein", dass sie einen Typhoon "ohne sie gesehen habe". Neben Louis sprach die Prinzessin beim Stützpunktbesuch auch über ihre anderen beiden Kinder, Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (11).

Louis' Berufswunsch passt gut in die Familie: Sein Vater William diente einst als Rettungshubschrauberpilot bei der Royal Air Force, und auch Onkel Prinz Harry (41) absolvierte eine Militärkarriere als Kampfpilot und flog Einsätze in Afghanistan. Kate selbst zeigte beim Besuch auf der Basis übrigens ebenfalls Fliegertalent: Im Typhoon-Simulator absolvierte sie einen Looping, was Group Captain Paul O'Grady zu dem Kommentar verleitete, sie sei "ein geborenes Talent" und er müsse sie vielleicht noch "für den Typhoon qualifizieren". Für Kate war es der erste Besuch auf der Basis seit ihrer Ernennung zur Royal Honorary Air Commodore der RAF Coningsby im August 2023.

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Getty Images Prinzessin Kate bei ihrem Besuch der Royal Air Force, Oktober 2025

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Matt Porteous Prinz Louis Geburtstagsporträt zu seinem achten Geburtstag

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Prinz William an Board eines Sea-King-Helikopters der Royal Air Force