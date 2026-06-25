Privat wie nie: Patricia Kelly präsentiert ihr Liebesnest

So privat hat man Patricia Kelly (56) selten erlebt: In einer ARD Room Tour öffnet die Sängerin gemeinsam mit ihrem Mann Denis Sawinkin die Türen ihres Hauses auf Mallorca und gibt ungewöhnlich persönliche Einblicke in ihr Zuhause. Das rund 15-minütige Video zeigt, wie sehr die beiden an dem Anwesen hängen. "Hier haben wir so viele glückliche Momente erlebt, oder Denis?", sagt Patricia während der Führung verträumt – und ergänzt lachend, es habe dort "ganz viele Küsse" gegeben. Dass sie die Insel jemals wieder verlassen würde, steht für die Sängerin nach eigenen Angaben längst nicht mehr zur Debatte.

Das Haus selbst ist alles andere als gewöhnlich: Es ist über hundert Jahre alt, steht unter Denkmalschutz und wurde von Patricia und Denis mit viel Liebe zum Detail renoviert. Die Sängerin beschreibt es als "klein, schnucklig und wunderschön" – und verrät, dass einige der originalen Fliesen sogar über 120 Jahre alt sind. Zu sehen bekommt man bei der Tour allerdings nicht alles: Die Schlafzimmer im Obergeschoss blieben privat – dieser Teil des Hauses ist nur für die Familie bestimmt. Das Ehepaar hatte das mallorquinische Haus 2017 erworben. Patricia, die in Spanien geboren wurde, fühlt sich der spanischen Kultur bis heute eng verbunden – was sich auch in der Einrichtung widerspiegelt: Stoffe ortsansässiger Weberinnen, handgenähte Kissen und Naturmaterialien wie Bast und Stroh prägen das Ambiente.

Dass Patricia gerade jetzt so persönliche Einblicke gibt, passt zu einer Zeit, in der sich bei ihr auch sonst viel um Familie und Herzensorte dreht. Zuletzt stand sie gemeinsam mit ihrem Bruder Michael Patrick (48) und ihrer Schwester Kathy (63) auf der Bühne. Dort sangen die drei unter anderem "Madre tan hermosa", das Lieblingslied ihrer verstorbenen Mutter Barbara. Auch privat hatte Patricia in den vergangenen Jahren Veränderungen angestoßen: Sie und ihr Mann Denis trennten sich von ihrer großen Familienvilla nahe Düsseldorf und verkleinerten sich räumlich.

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Imago Patricia Kelly zu Gast bei "Unter uns", Folge 6869, 2022

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ActionPress Patricia Kelly und ihr Mann Denis im November 2018 in Berlin

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KS-Fotografie/ ActionPress Mitglieder der Kelly Family mit Florian Silbereisen