So sehr litt Patricia Kelly unter dem Empty-Nest-Syndrom

Patricia Kelly (56) hat in einem Interview offen darüber gesprochen, wie sehr sie der Auszug ihrer Söhne Alex und Iggi getroffen hat. Die Sängerin schildert, dass sie besonders in den ersten Monaten nach dem Abschied unter starken Herzschmerzen und Angst litt. Der Zeitpunkt: nachdem Iggi schon mit 16 Jahren ausgezogen war und Alex später folgte, während sie mit Ehemann Denis Sawinkin und zwei Hunden im großen Familienhaus blieb. Woher die Beschwerden kamen, wusste sie zunächst nicht – erst eine Ärztin gab ihr eine Erklärung. "Ich hatte richtige Herzschmerzen, hatte Angst. Ich bin dann zu meiner Ärztin und habe mich komplett durchchecken lassen, weil ich nicht wusste, woher der Schmerz in meinem Körper kam", sagte sie dem Magazin Bunte. Die Diagnose: Empty-Nest-Syndrom.

Laut Patricia führte der plötzliche Stillstand im Alltag zu einem emotionalen Loch. Als Erklärung blieb die Leere im Haus, die weggebrochenen Routinen und das abrupte Ende der familiären Betriebsamkeit. Halt fand die Musikerin in dieser Zeit vor allem bei Denis und den Hunden, die sie durch die stille Phase trugen. Um sich neu zu sortieren, entschieden sich Patricia und Denis für einen klaren Schnitt: Sie tauschten das große Zuhause gegen eine 145-Quadratmeter-Wohnung und begannen noch einmal neu. Dieser Schritt habe sich "als heilsam erwiesen", so der Star. Im Januar wollen Patricia und Denis zudem Silberhochzeit feiern – eine Liebe, die nach ihren Worten mit den Jahren "enger, tiefer, vertrauter" wurde.

Privat blickt Patricia auf intensive Jahre zurück, in denen Familie und Gesundheit immer wieder im Fokus standen. In der Vergangenheit erinnerte die Sängerin öffentlich daran, wie wichtig Vorsorge ist, nachdem sie selbst schwere Zeiten erlebt hatte. Heute konzentriert sie sich neben ihrer Musik vermehrt auf ihr unmittelbares Umfeld und auf die Dinge, die ihr Kraft geben: gemeinsame Zeit mit Denis, lange Spaziergänge mit den Hunden und der enge und liebevolle Kontakt zu Alex und Iggi, die ihre eigenen Wege gehen. Dass Veränderungen wehtun können und trotzdem Raum für Neues schaffen, zeigt sich in ihrem neu sortierten Alltag – leiser, übersichtlicher und bewusst gestaltet.

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Patricia Kelly in der "NDR Talk Show"

Imago Iggi Kelly bei der Sternstunden-Gala 2025 in der Frankenhalle Nürnberg

Imago Patricia Kelly zu Gast in der NDR Talk Show in Hamburg am 10.11.2023