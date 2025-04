Größtes Kelly-Family-Konzert war für Patricia "ein Albtraum"

Patricia Kelly (55), bekannt als Teil der legendären Kelly Family, hat auf Instagram bewegende Einblicke in ihre Vergangenheit gewährt. In einem Reel reagiert die Sängerin erstmals auf das größte Konzert der Bandgeschichte, das 1995 beim Donauinselfest in Wien stattfand. Damals strömten unglaubliche 280.000 Menschen zu der Veranstaltung, um die irische Musikerfamilie live zu erleben. Doch während dieser Moment für viele Fans ein unvergessliches Highlight blieb, enthüllt Patricia, dass dieser Tag für sie persönlich alles andere als einfach gewesen sei.

Die Sängerin beschreibt das Konzert als "den härtesten Auftritt" ihrer Karriere. Sie erzählt von "enormen Schmerzen im Rückenbereich", an denen sie aufgrund einer Rückenmarksentzündung litt – eine Erkrankung, die ihr vor allem in stressigen Zeiten schwer zusetzte. Hinzu kamen der Druck durch die riesige Zuschauermenge und die gleichzeitige Fernsehausstrahlung des Auftritts. "Dieser Tag war ein Albtraum für mich", gibt sie ganz offen zu. Trotz der körperlichen und mentalen Belastung zeigt sie sich rückblickend stolz auf die damals erbrachte Leistung. Es sei spannend gewesen, sich die Bilder nach so vielen Jahren erneut anzusehen, und sie sei dankbar, heute bei guter Gesundheit zu sein.

Patricia, die bereits als fünfjähriges Mädchen mit ihrer Familie auf der Straße auftrat, legte nach dem phänomenalen Gruppenerfolg der 1990er-Jahre schließlich eine erfolgreiche Solokarriere hin. Die Musikerin ist nicht nur für ihre außergewöhnliche Stimme bekannt, sondern auch für die Nähe zu ihren Fans. Viele Anhänger der Kelly Family schätzen die Offenheit, mit der Patricia die Höhen und Tiefen ihres Lebens teilt. Der intime Blick hinter die Kulissen von damals zeigt einmal mehr, wie prägend diese Lebensphase für sie war – sowohl auf persönlicher als auch auf künstlerischer Ebene.

RTLZWEI / Marc Bremer Kelly Family, August 2022

United Archives GmbH / ActionPress Die Kelly Family

