Ergreifender Appell: Patricia Kelly fordert zur Vorsorge auf

Patricia Kelly hat sich mit einer eindringlichen Botschaft an ihre Community gewandt. Die Sängerin teilte auf Instagram kürzlich eine Fotostrecke, in deren Aufnahmen sie im Krankenhaus in einem OP-Hemd zu sehen ist. Patricia verknüpfte die Bilder mit einem Appell zur Brustkrebsvorsorge. "Bitte geht zur Vorsorge, denn Vorsorge kann euer Leben retten. So wie es meins gerettet hat", schrieb die 55-Jährige, die 2009 selbst die Diagnose Brustkrebs erhielt und sich einer Brustentfernung unterziehen musste.

In ihrem Beitrag betonte Patricia, dass Achtsamkeit und Regelmäßigkeit bei Kontrollterminen entscheidend sind. "Jeder von uns ist in der Verantwortung, das Bewusstsein und die Impulse zur Vorsorge weiterzutragen", erklärte sie. An das medizinische Personal richtete die Sängerin ebenso ausdrückliche Worte: "Ihr seid wahre Helden!" Besonders bewegend: Patricia berichtete, ihr hätten in den vergangenen Jahren Follower erzählt, dass sie wegen ihrer Aufrufe Termine vereinbart hätten. Bei einigen Menschen seien dadurch problematische Befunde früh erkannt worden.

Patricia engagiert sich seit Jahren als Botschafterin für Brustkrebs Deutschland e.V. und verweist im Zuge dessen auf ihre Familiengeschichte: Ihre Mutter Barbara starb im Alter von 36 Jahren an Brustkrebs. Im vergangenen Jahr machte Patricia bereits mit gesundheitlichen Themen auf sich aufmerksam. Wegen einer Entzündung im Kieferbereich musste sie ihre Tour pausieren.

Patricia Kelly bei der Brustkrebsvorsorge, 2025

Patricia Kelly im Dezember 2019

Patricia Kelly, Sängerin