Deshalb demolierte Patricia Kelly einst das Auto eines Fans

Patricia Kelly (55), bekannt aus der legendären Kelly Family, ließ in einem aktuellen Instagram-Video eine spektakuläre Episode aus den Hochzeiten der "Kellymania" Revue passieren. Was genau passierte? Die Sängerin sprang vor etwa 25 Jahren auf die Motorhaube eines VW-Golf – und zwar nicht zufällig. Das Auto gehörte einem besonders aufdringlichen "Fan", der sie und ihre Familie extrem hartnäckig verfolgt haben soll. Die Person habe sogar mehrfach für gefährliche Situationen auf der Autobahn gesorgt, woraufhin Patricia der Geduldsfaden riss. Die Aktion sorgte damals für große Schlagzeilen. Heute lacht die 55-Jährige über diese "Jugendsünde" und erinnert sich, wie turbulent diese Zeiten für die legendäre Musikerfamilie waren.

Im Video betont Patricia, dass ihr wütender Sprung auf die Motorhaube keinesfalls ein unüberlegter Ausraster war. Vielmehr habe sie das Ganze geplant, um ein deutliches Zeichen gegen die ständige Belagerung und potenzielle Gefahren durch besessene Fans zu setzen. Sie bezeichnet die Aktion als "kontrollierten Ausraster". Die absichtliche Zerstörung sollte zeigen: Wer ihr und ihrer Familie zu nahekommt, muss mit Konsequenzen rechnen. Rechtliche Folgen gab es für Patricia am Ende nicht, denn ihr Bruder Joey Kelly (52) beglich den entstandenen Schaden kurzerhand – 4.000 Mark erhielt die Besitzerin des demolierten Fahrzeugs. "Das war ein gutes Geschäft für die Autofahrerin", bemerkte die Sängerin schmunzelnd.

Im Rückblick auf ihre bewegte Laufbahn als Teil einer der berühmtesten Musikfamilien Europas spricht Patricia auf Social Media inzwischen ganz offen über prägende Ereignisse – von eskalierenden Fan-Erlebnissen bis hin zu sehr persönlichen, herausfordernden Zeiten. So machte die Künstlerin 2024 unter anderem ihre Krebserkrankung öffentlich und gestand, dass sie noch heute vor manchen Dingen Angst verspüre. Dass Patricia ihren Humor auch nach all diesen schwierigen Momenten nie verloren hat, zeigt sie nun immer wieder – besonders gerne im Zusammenspiel mit ihrer Schwester Maite Kelly (45), über deren neues Liebesglück sie sich in ihren Social-Media-Beiträgen ebenfalls freut.

Getty Images The Kelly Family, Band

Getty Images Maite und Patricia Kelly im Januar 2011

