Patricia Kelly lüftet ein altes Geheimnis der Kelly Family

Die Kelly Family ist eine der bekanntesten Familienbands Deutschlands. Ihre Geschichte ist geprägt von Höhen und Tiefen und jeder Menge Abenteuer. Patricia Kelly (55) veröffentlicht kommenden Freitag ihr neues Buch "Patricia Kelly's Family-Kochbuch". Neben ihren Lieblingsrezepten plaudert die Sängerin darin auch das ein oder andere Familiengeheimnis aus. Unter anderem erzählt sie eine beängstigende Geschichte, die sich auf dem Hausboot der Kellys abspielte. 1990 lebte sie zusammen mit ihren Geschwistern und den Eltern auf dem Schiff in der Nähe von Amsterdam. Zu der Zeit fegte ein gewaltiger Orkan über die Küste und forderte sogar mehrere Todesopfer. "Dieser Orkan war heftiger als sonst. In dem Moment wussten wir nicht, was passieren würde. Ich war in der Küche, als es losging. Alles flog durch die Gegend, Messer, Gabeln oder Kochtöpfe. Aus unserem Holzofen flog in großen Stücken Holz raus", erinnert Patricia sich gegenüber Bild.

Patricia habe durch die fliegenden Gegenstände mehrere Hämatome davongetragen – schwer verletzt wurde sie zum Glück nicht. "Ich war damals 20, jung und agil, deshalb habe ich das gut weggesteckt. Aber die ganze Familie hat nur noch versucht, zu überleben. Wir sind alle wie wild auf dem Boot rumgelaufen und haben uns versteckt", schildert die 55-Jährige weiter. Eine Flucht ins Wasser war wegen des Sturms nicht möglich. Als die Böen ein Loch in das Boot rissen, drohte dieses sogar unterzugehen. Ein Nachbar schlug vor, den Riss mit Speck zu stopfen – eine beinahe aussichtslose Idee, wie sich herausstellte: "Wir haben nur noch gebetet, dass es nicht herausfliegt und unser Boot voll Wasser läuft. Und es hat tatsächlich knapp gehalten."

Dem musikalischen Erfolg der Kelly Family hat die kleine Katastrophe nicht geschadet – es dauerte nur wenige Jahre, bis sie schließlich von Straßenmusikern zu Stars wurden. Der Erfolg hält bis heute an, Songs wie "An Angel" sind Kult und sogar ein Comeback konnte gelingen. Mittlerweile ist auch die nächste Generation Kellys beteiligt. So erarbeitete sich beispielsweise der Sohn von Angelo Kelly (43), Gabriel (24), schon seinen eigenen Promi-Status. Der Name Kelly ist für ihn aber nicht immer nur ein Vorteil, wie er in der Sendung "Volle Kanne" erzählte. "Ich war in einer Kneipe und da sagten welche: 'Ex oder Kelly-Fan?'. Ich fragte die Barkeeperin: 'Machen die sich über mich lustig?'", erinnerte er sich an eine unangenehme Situation. Allerdings handelte es sich im Nachhinein nur um einen Trinkspruch, den selbst Gabriel lustig fand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patricia Kelly, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Kelly Family bei "2021! Menschen, Bilder, Emotionen! - Der grosse RTL Jahresrückblick"

Anzeige Anzeige

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly und Angelo Kelly, im Mai 2020