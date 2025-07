Für 1,4 Millionen Euro: Patricia Kelly trennt sich von Villa

Patricia Kelly (55) und ihr Ehemann Dennis Sawinkin haben sich nun endgültig von ihrer Familienvilla getrennt. Das Ehepaar verkündete bereits vor einigen Monaten, sich räumlich drastisch verkleinern zu wollen, nachdem alle ihre Kinder bereits ausgezogen sind. 1,4 Millionen Euro erhielten sie nun laut Bild-Informationen für das über 400 Quadratmeter große Anwesen nahe Düsseldorf. Schon seit knapp einem Monat machen es sich der Kinderstar und ihr Partner jetzt zu zweit auf 150 Quadratmetern gemütlich.

Das ehemalige Zuhause der Familie sei inzwischen schlichtweg zu groß gewesen: "Unser altes Haus war ein Traum, aber über 400 Quadratmeter groß. Das muss mit Leben gefüllt werden. Die Kinder sind jetzt aus dem Haus. Das hatte alles seine Zeit, aber jetzt sind wir in einem kleinen Haus mit 150 Quadratmetern plus Kellerräumen", erzählt die Musikerin und fügt hinzu: "Wir fühlen uns hier so wohl wie nie." Gerade wenn ihr Ehemann auf Geschäftsreisen gewesen sei, habe sich die zweifache Mama nicht mehr wohl in dem "Riesenhaus" gefühlt. Inzwischen sei das Ehepaar auch schon "richtig im neuen Haus angekommen".

Für die Schwester von Joe Kelly und Co. sei Umziehen tatsächlich keine große Sache: Patricia und Dennis sind seit 20 Jahren ein Paar – und in dieser Zeit tatsächlich schon zehnmal umgezogen. Auch aus ihrer Kindheit ist es die 55-Jährige gewohnt, nicht lange an einem Ort zu bleiben. Gemeinsam mit ihrer Familie reiste sie jahrelang als die Musikgruppe Kelly Family durch die Welt.

Getty Images Patricia Kelly im Mai 2025 in Berlin

Getty Images Denis Sawinkin und Patricia Kelly, Ehepaar

Getty Images Die Kelly Family, Dezember 2021