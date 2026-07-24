"Fernsehgarten": Diese Promi-Duos treten gegeneinander an

Auf dem Mainzer Lerchenberg wird es am 26. Juli richtig familiär: Der ZDF-"Fernsehgarten" steht dann ganz im Zeichen des Mottos "Family Battle". Moderatorin Andrea Kiewel (61) führt wie gewohnt live durch die Show und begrüßt mehrere prominente Eltern-Kind-Duos, die in spielerischen Challenges gegeneinander antreten. Frauke Ludowig (62), die viele Zuschauer als langjährige RTL-Moderatorin kennen, tritt mit Tochter Nele an, die inzwischen ebenfalls erste Schritte im Mediengeschäft macht. Schlagerstar Stefanie Hertel (46) verlässt an diesem Wochenende die große Konzertbühne und stellt sich gemeinsam mit Tochter Johanna Mross den Spielen von Andrea, während Patricia Kelly (56) mit Sohn Iggi den Kelly-Family-Spirit auf die malerische Kulisse des ZDF-Geländes holt.

Für die richtige musikalische Stimmung sorgen an diesem Tag außerdem zahlreiche Acts: Amanda Marshall, Oli P. (47), Marie Reim (26), Wilhelmine, More Than Words, Linda Hesse (39), Steffen Jung und FausT stehen auf der Bühne und liefern den Soundtrack zum Familienwettkampf. Die Ausgabe reiht sich in eine erfolgreiche Saison ein, denn zuletzt schalteten bei der Mallorca-Folge rund 1,7 Millionen Zuschauer ein – ein starker Marktanteil von über 19 Prozent. Dass die beliebte Sendung komplett live ist, sorgt dabei immer wieder für unvorhersehbare Momente.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte der "Fernsehgarten" zuletzt auch abseits der Auftritte auf der Bühne. Erst vor Kurzem wurde Co-Moderator Elton (55) in der Live-Sendung von lautstarkem Protest aus dem Publikum überrascht – ausgelöst durch ein Gespräch über das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Argentinien. Außerdem stand Andrea Kiewel in den vergangenen Wochen schon wegen anderer Diskussionen rund um die Show im Mittelpunkt. Auch Seitenhiebe aus dem Umfeld der Sonntagsshows blieben nicht aus, nachdem Stefan Mross (50) in seiner eigenen Sendung mit einer spitzen Bemerkung auf Regeln im "Fernsehgarten" angespielt hatte. Umso mehr dürfte diesmal der familiäre Schlagabtausch zwischen Frauke und Nele, Stefanie und Johanna sowie Patricia und Iggi im Vordergrund stehen.

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Mai 2026

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Getty Images Frauke Ludowig und Nele Ludowig beim "Heidifest by Heidi Klum" im Hofbräuhaus München

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Imago Andrea Kiwi Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 10.05.2026