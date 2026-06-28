Patricia Kelly wollte Sohn Iggi von Berufswunsch abbringen

Patricia Kelly (56) hat sich jetzt offen dazu geäußert, dass sie ihren Sohn Iggi Kelly (22) zunächst davon abbringen wollte, eine Karriere als Musiker einzuschlagen. Die Sängerin, die selbst als Teil der Kelly Family aufgewachsen ist und das Musikbusiness aus erster Hand kennt, ließ ihre eigenen Erfahrungen in der Branche in diese Entscheidung einfließen. Auf Instagram teilt sie einen Clip als Auszug aus dem Podcast "OMG! Meine Mudder!" mit Donya Farahani – und erntet dafür jede Menge Verständnis von ihren Fans.

In den Kommentaren unter dem Beitrag zeigen viele Follower großes Einfühlungsvermögen für die Sängerin. "Ich kann es so verstehen, was deine Intention war, basierend auf deinen eigenen Erfahrungen. Es ist so beeindruckend, was Iggi geschafft hat!", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Mit dir an seiner Seite als erfahrene Musikerin und Löwenmama kann nichts schiefgehen. Beste Voraussetzungen! Wir leben nur einmal!" Auch Iggi selbst meldet sich zu Wort und hinterlässt einen kurzen Kommentar unter dem Clip: "Es war super!"

Dass Iggi, der am 30. Juli 2003 geboren wurde, den musikalischen Weg eingeschlagen hat, zahlt sich offenbar aus. Der Sänger durfte bereits als Special Guest bei Weltstars wie Ronan Keating (49) und Lionel Richie (77) auf der Bühne stehen – und das gleich bei mehreren Konzerten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern. Patricia entstammt selbst einer der bekanntesten Musikerfamilien Deutschlands: Mit der Kelly Family feierte sie als Kind und Jugendliche riesige Erfolge, bevor sie später als Solistin ihre eigene Karriere verfolgte.

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Hüringen Press / ActionPress Patricia Kelly und ihr Sohn Iggi in der TV-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

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Imago Iggi Kelly bei der Sternstunden-Gala 2025 in der Frankenhalle Nürnberg

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Public Address / ActionPress Patricia Kelly in Hamburg, Dezember 2019

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