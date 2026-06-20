Stefan Mross und Eva feiern "Immer wieder sonntags"-Debüt

Bei Immer wieder sonntags kommt es am 21. Juni nun zu einer ganz besonderen Premiere: Eva Luginger steht erstmals als Künstlerin in der ARD-Show auf der Bühne, während ihr Partner Stefan Mross (50) durch die Sendung führt. Damit werden die beiden erstmals seit Beginn ihrer Beziehung gemeinsam in der beliebten Schlagersendung zu sehen sein – und das ausgerechnet in deren letzter Staffel. Neben dem Paar werden laut Joyn auch Stars wie Francine Jordi (48), Lucas Cordalis (58), die Höhner und weitere Schlagerkollegen erwartet. Für viele Fans dürfte der gemeinsame Auftritt von Stefan und Eva jedoch der emotionale Höhepunkt der Sendung werden.

Für Eva ist der Auftritt weit mehr als nur ein TV-Termin. Vor gut zweieinhalb Jahren hatte sich die Sängerin weitgehend von der Bühne zurückgezogen, auch um Stefan den Rücken freizuhalten. "Ich liebe die Bühne, ich brenne genauso dafür, aber im Hintergrund", sagte sie damals gegenüber dem ARD-Magazin Brisant. Nun feiert sie mit ihrer neuen Single "Heimliche Tränen" endlich ihr musikalisches Comeback. Wie der MDR berichtet, stammt der Titel aus der Feder von Kristina Bach (64), die auch Helene Fischers (41) Mega-Hit "Atemlos" geschrieben hat. Die Songwriterin lernte Eva während der "Immer wieder sonntags"-Tour kennen und überraschte sie nach dem Tourfinale mit dem Lied. Stefan zeigt sich schon jetzt begeistert: "Viel Erfolg, mein Schatz", schrieb er auf Instagram und veröffentlichte dort das Cover der Single.

Der Fernsehauftritt erhält zusätzlich eine sehr persönliche Note, denn hinter Eva liegen schwierige Monate. Die Sängerin hatte erst vor Kurzem öffentlich gemacht, dass bei ihr eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt worden war. "Ich war längere Zeit in der Klinik. Der Gebärmutterhals wurde entfernt. Damit steht fest, dass ich keine Kinder bekommen kann", erklärte Eva gegenüber der Bild. Trotz dieser schweren Diagnose blickt sie nach vorne: "Umso mehr freue ich mich, dass wir Stefans drei Kinder in unserem Leben haben." Die gesundheitlichen Herausforderungen und die beruflichen Veränderungen scheinen das Paar noch enger zusammengeschweißt zu haben.

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Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, August 2024

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ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

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Instagram / stefan.mross Eva Luginger und Stefan Mross, November 2024

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