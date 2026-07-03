Schwere Zeiten: Eva Luginger vergießt "heimliche Tränen"

Wenn ein geliebter Mensch im Alter an Demenz erkrankt, verändert sich das gesamte Familiengefüge. Diese Erfahrung muss derzeit auch Stefan Mross' (50) Partnerin Eva Luginger machen, deren Großmutter Hannelore inzwischen im Pflegeheim wohnt. Über den Verlauf der Diagnose zieht die Schlagersängerin eine traurige Bilanz: "Erst entwickelte sich die Krankheit schleichend, dann wurde es extrem." Wie nah ihr der Zustand der 86-Jährigen geht, verhehlt die Musikerin im Interview mit Schlager.de nicht. "Manchmal vergieße ich heimliche Tränen", gesteht Eva und wirbt damit ganz beiläufig für ihren brandneuen Hit "Heimliche Tränen" aus der Feder von Songwriting-Legende Kristina Bach (64).

In dieser aufwühlenden Zeit erweist sich Stefan als wichtige Stütze. Um in den Monaten voller Sorgen enger bei der Familie sein zu können, hatte das Paar bereits im vergangenen Herbst sein altes Wohnmobil abgegeben. Das neue, gemütliche Gefährt dient den beiden nun während der Saison als gemeinsame Zuflucht und Rückzugsort für Momente der Zweisamkeit abseits des Trubels. Dieses rollende Zuhause ermöglicht es ihnen, flexibel zwischen den beruflichen und privaten Verpflichtungen zu pendeln. Statt ständiger Hotelaufenthalte bietet die mobile Oase einen festen Ankerpunkt, an dem die beiden Kraft tanken und die schwere emotionale Last für einen Moment ablegen können.

Die Sorge um die Großmutter trifft das Paar nach einer ohnehin langen Phase schwerer Schicksalsschläge. Erst im Herbst 2025 musste sich Eva nach der Diagnose einer Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs einer Operation unterziehen. Auch für Stefan weckt die Situation mit Hannelore traurige Erinnerungen: Seine eigene Mutter Stefanie war im August 2025 im Alter von 85 Jahren verstorben – ebenfalls nach einem langen, schweren Weg mit der Demenz. Trotz der eigenen Narben finden Eva und Stefan in ihrer gemeinsamen Fürsorge füreinander und für die Familie den Halt, den sie jetzt so dringend brauchen.

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Imago Eva Luginger im Publikum bei "Immer wieder sonntags" in Rulantica, Rust, August 2024

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Instagram / eva_luginger Stefan Mross und Eva Luginger, Schlagersänger

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Imago Stefan Mross und Eva Luginger bei der Jubiläums-Tournee von "Immer wieder sonntags" in der Meistersingerhalle, Nürnberg, 31.03.2026