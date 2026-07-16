Jugendamt will Schutzanordnung für Taylor Frankie Pauls Kids

Taylor Frankie Paul (32) hat neuen juristischen Ärger: Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, hat die Jugendbehörde in Utah in dieser Woche einen Antrag bei einem Jugendgericht eingereicht. Darin geht es um die drei Kinder der Social-Media-Bekanntheit, die aus ihrer früheren Beziehung mit Ex-Mann Tate Paul und Ex-Freund Dakota Mortensen (33) stammen. Die Behörde bittet das Gericht demnach, festzustellen, dass die Kinder im rechtlichen Sinn als "missbraucht, vernachlässigt oder abhängig" gelten, und Schutzaufsicht anzuordnen. Außerdem soll es eine beschleunigte Anhörung geben.

Laut den Unterlagen soll das Jugendgericht die Zuständigkeit für den Fall übernehmen und zusätzliche Maßnahmen im Sinne der Kinder prüfen. Dazu gehören nach dem Bericht auch die Bestellung eines sogenannten Guardian ad Litem, also eines rechtlichen Beistands für die Kinder, sowie weitere Anordnungen, die ihrem Wohl dienen sollen. In dem Antrag werden außerdem frühere Kontakte der Familie mit der Behörde und laufende Sorgerechtsstreitigkeiten mit den Vätern der Kinder aufgeführt. Bereits im März waren Tate Paul und Dakota Mortensen laut TMZ unabhängig voneinander an einem Gericht in Utah erschienen, um Schutzanordnungen gegen Taylor zu beantragen.

Taylors Anwälte erklärten gegenüber TMZ: "Vor Kurzem wurde entschieden, dass die laufenden Sorgerechtsverfahren vor dem Jugendgericht besser aufgehoben sind, ein üblicher Schritt für Familien in hochstrittigen, komplexen Sorgerechtsangelegenheiten." Weiter ließen Taylors Rechtsvertreter laut dem Portal ausrichten, dass die Influencerin sich von dem Wechsel nicht abschrecken lasse: "Taylor begrüßt die zusätzliche Struktur und Aufsicht, die dies mit sich bringt, und freut sich darauf, weiter daran zu arbeiten, das Sorgerecht zu normalisieren und die gesündeste Version ihrer selbst zu werden. Taylor bleibt fest entschlossen, alles Notwendige zu tun, um dieses Ziel zu erreichen."

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

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Instagram / taylorfrankiepaul Taylor Frankie Paul mit ihren Kindern, Oktober 2025

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Imago Taylor Frankie Paul, März 2026