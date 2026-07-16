Taylor Frankie Paul ist wieder im Visier des Jugendamts

Der amerikanische TikTok-Star Taylor Frankie Paul (32) steht erneut im Fokus der Behörden. Utahs Jugendamt DCFS hat bei einem Jugendgericht eine Petition eingereicht, in der es beantragt, Taylors drei Kinder als "missbraucht, vernachlässigt oder abhängig" einzustufen. Wie TMZ berichtet, kamen dabei bei einem Hausbesuch im Mai 2026 schwerwiegende Vorwürfe ans Licht – darunter Bedenken hinsichtlich ihrer psychischen Gesundheit, ihrer Therapiebereitschaft und ihres Erziehungsverhaltens.

Laut den Unterlagen soll Taylor bei einem Hausbesuch des Jugendamts erklärt haben, ihr Lebenscoach Kari sei der einzige Grund, warum sie noch am Leben sei. Außerdem habe sie sich gewünscht, dass Kari ihre psychischen Begutachtungen übernimmt – was die Behörde ablehnte. Während desselben Besuchs soll Taylor nach dem Lesen von Nachrichten in den sozialen Medien aufgebracht das Haus verlassen haben. Sie habe betont, nicht suizidgefährdet zu sein. Sollte sie jedoch tot aufgefunden werden, sollten die Behörden wissen, wer dafür verantwortlich sei, da sie sich nicht ernst genommen fühle. Auch das Familienleben wird in der Petition thematisiert. So soll Taylors Tochter Indy regelmäßig ihren kleinen Bruder Ever versorgen und Streitigkeiten zwischen Taylor und Dakota Mortensen (33) miterleben. Zudem verweist die Behörde auf das bereits bekannte Körperverletzungsverfahren aus dem Jahr 2023. Laut Taylors Therapeutin habe die Influencerin außerdem bislang keine nennenswerten Fortschritte gemacht und nehme nur widerwillig an der Therapie teil.

Eine Taylors Umfeld nahestehende Person äußerte sich gegenüber TMZ und kritisierte vor allem, dass die vertraulichen Unterlagen überhaupt an die Öffentlichkeit gelangten: "Allein die Tatsache, dass dies durchgesickert ist, sagt viel aus. Das Jugendgericht tagt nicht öffentlich, um die Interessen der Kinder zu schützen. Dass diese Informationen dennoch an die Öffentlichkeit gelangt sind, bewirkt genau das Gegenteil." Die Quelle ergänzte außerdem, dass die vorliegenden Informationen unvollständig seien. Taylors Anwaltsteam hatte zuvor erklärt, sie sei "vollständig bereit, alles Notwendige zu tun", um den Fall vor dem Jugendgericht zu klären. Taylor Frankie Paul wurde vor allem durch ihre offene Präsenz auf TikTok bekannt, auf der sie ihr Familienleben mit ihren Followern teilte.

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei Hulus "Get Real House" im Casa Lago in Los Angeles, 22. April 2025

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Getty Images Dakota Mortensen bei der Premiere und FYC von Hulus "The Secret Lives Of Mormon Wives" Staffel 2 in den Paramount Studios, LA

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Getty Images Backstage beim Governors Ball der 98. Oscars: Taylor Frankie Paul in einem hellen Abendkleid